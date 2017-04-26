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Лука Джорджевич: Нужно выкладываться на поле, а судейство пусть анализируют другие

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился впечатлениями от победы в матче с «Оренбургом» (1:0).

– Очень тяжелые три очка получились. Почему так вышло?
 Каждому сопернику непросто играть с «Оренбургом». Самое важное, что нам удалось победить в таком тяжелом матче. Сейчас мы немного отдохнем и начнем готовиться к выезду в Томск.

– У вас появился шанс выйти на поле сегодня. Как оцените свои действия?
 Приятно после достаточно длинной паузы, когда я не играл, появиться на поле с первых минут. Конечно, я доволен – команда победила, так что все хорошо.

– Прибавляет ли команде уверенности тот факт, что удалось победить в двух матчах подряд?
 Конечно. Особенно, когда выигрываешь на выезде в таком тяжелом матче. У нас впереди непростая встреча против команды, которой нужны очки. Вполне можем выиграть и третий матч подряд.

– Волновались перед выходом на поле?
 В принципе, то, что я сыграю, было понятно еще после «Урала», когда Кокорин получил травму, а Дзюба – желтую карточку. Сегодня точно узнал об этом. 

– В каком моральном состоянии «Зенит», учитывая прессинг со стороны СМИ, касающийся судейства?
 Это не наше дело. Нужно выкладываться на поле на сто процентов, а судейство пускай анализируют другие, приводит слова Джорджевича официальный сайт «Зенита».

Гонка продолжается: на спартаковский рикошет «Зенит» ответил пенальти

Напомним, «Зенит» в матче 25-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 1:0, единственный гол на 17-й минуте забил Жулиано, реализовав пенальти.

После этого матча петербуржцы имеют 49 очков и поднялись на второе место, у ЦСКА матч в запасе. Оренбуржцы с 22 очками занимают 13-е место.

Следующую встречу «Зенит» проведет 1 мая на выезде против «Томи». «Оренбург» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».   

Матч

Оренбург - Зенит - 0:1 (0:1)

Голы

Жулиано 17 (0:1 - пен.).

Состав

Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Малых, Ойеволе (Андреев, 46), Попович (Воробьёв, 75), Парняков, Драгун, Сиваков, Георгиев, Григорьев, Дюриш (Лобжанидзе, 57)

Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Смольников, Цаллагов, Жулиано, Жирков, Данни (Кержаков, 87), Шатов, Хави Гарсия, Джорджевич (Молло, 75)

Предупреждения:

нет - Нету, 43; Шатов, 60; Смольников, 66; Цаллагов, 81; Хави Гарсия, 90

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

26 апреля 17:00, Газовик, Текстовая трансляция

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