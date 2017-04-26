Лука Джорджевич: Нужно выкладываться на поле, а судейство пусть анализируют другие

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился впечатлениями от победы в матче с «Оренбургом» (1:0).



– Очень тяжелые три очка получились. Почему так вышло?

– Каждому сопернику непросто играть с «Оренбургом». Самое важное, что нам удалось победить в таком тяжелом матче. Сейчас мы немного отдохнем и начнем готовиться к выезду в Томск.



– У вас появился шанс выйти на поле сегодня. Как оцените свои действия?

– Приятно после достаточно длинной паузы, когда я не играл, появиться на поле с первых минут. Конечно, я доволен – команда победила, так что все хорошо.



– Прибавляет ли команде уверенности тот факт, что удалось победить в двух матчах подряд?

– Конечно. Особенно, когда выигрываешь на выезде в таком тяжелом матче. У нас впереди непростая встреча против команды, которой нужны очки. Вполне можем выиграть и третий матч подряд.



– Волновались перед выходом на поле?

– В принципе, то, что я сыграю, было понятно еще после «Урала», когда Кокорин получил травму, а Дзюба – желтую карточку. Сегодня точно узнал об этом.



– В каком моральном состоянии «Зенит», учитывая прессинг со стороны СМИ, касающийся судейства?

– Это не наше дело. Нужно выкладываться на поле на сто процентов, а судейство пускай анализируют другие, – приводит слова Джорджевича официальный сайт «Зенита».



Гонка продолжается: на спартаковский рикошет «Зенит» ответил пенальти

Напомним, «Зенит» в матче 25-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 1:0, единственный гол на 17-й минуте забил Жулиано, реализовав пенальти.

После этого матча петербуржцы имеют 49 очков и поднялись на второе место, у ЦСКА матч в запасе. Оренбуржцы с 22 очками занимают 13-е место.

Следующую встречу «Зенит» проведет 1 мая на выезде против «Томи». «Оренбург» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».