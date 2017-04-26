«Арсенал» выиграл у «Крыльев Советов» и покинул зону вылета

Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле переиграли самарские «Крылья Советов» в матче 25-го тура российской премьер-лиги со счетом 2:0.

Счет на 31-й минуте встречи открыл защитник туляков Гиа Григалава, головой переправивший мяч в сетку после подачи Никиты Бурмистрова с правого фланга. За десять минут до конца основного времени аргентинский нападающий «Арсенала» Федерико Расич удвоил преимущество хозяев поля, эффектно в касание перебросив вратаря самарцев после дальней передачи Игоря Горбатенко.

После этой игры «Арсенал» набрал 21 очко и обогнал «Крылья Советов» в турнирной таблице чемпионата России, занимая после 25-ти туров 14 место. «Крылья Советов», имея в активе также 21 очко, занимают 15 строчку в чемпионате.

В следующем туре 30 апреля «Арсенал» в гостях сыграет с «Уфой». Днем позже «Крылья Советов» на своем поле примут «Оренбург».