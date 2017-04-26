«Арсенал» выиграл у «Крыльев Советов» и покинул зону вылета
Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле переиграли самарские «Крылья Советов» в матче 25-го тура российской премьер-лиги со счетом 2:0.
Счет на 31-й минуте встречи открыл защитник туляков Гиа Григалава, головой переправивший мяч в сетку после подачи Никиты Бурмистрова с правого фланга. За десять минут до конца основного времени аргентинский нападающий «Арсенала» Федерико Расич удвоил преимущество хозяев поля, эффектно в касание перебросив вратаря самарцев после дальней передачи Игоря Горбатенко.
После этой игры «Арсенал» набрал 21 очко и обогнал «Крылья Советов» в турнирной таблице чемпионата России, занимая после 25-ти туров 14 место. «Крылья Советов», имея в активе также 21 очко, занимают 15 строчку в чемпионате.
В следующем туре 30 апреля «Арсенал» в гостях сыграет с «Уфой». Днем позже «Крылья Советов» на своем поле примут «Оренбург».
Матч
Арсенал - Крылья Советов - 2:0 (1:0)
Голы
Григалава 31 (1:0). Расич 80 (2:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Григалава, Сунзу, Беляев, Комбаров, Максимов (Расич, 73), Боурчану, Александров, Бурмистров (Горбатенко, 66), Думбия (Рыжков, 90), Шевченко
Крылья Советов: Конюхов, Божин, Таранов (Садик, 71), Надсон, Зотов, Мияилович, Зинков (Глеб, 54), Зуев, Корниленко, Бруно (Ткачёв, 57), Паскуато
Предупреждения:
Беляев, 14; Боурчану, 60 - Таранов, 18; Мияилович, 43; Зотов, 59
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
26 апреля 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция