Мария Шарапова переиграла в первом круге Роберту Винчи
Российская теннисистка Мария Шарапова пробилась во второй круг турнира WTA, который проходит в немецком Штутгарте.
В среду Шарапова в двух партиях нанесла поражение итальянской теннисистке Роберте Винчи - 7:5, 6:3.
Матч продолжался 1 час и 45 минут. Экс-первая ракета мира исполнила 11 эйсов, допустила 3 двойные ошибки, отыграла 5 брейк-пойнтов из 6 и сделала 4 брейка.
Во втором круге Шарапова сыграет с другой россиянкой Екатериной Макаровой, которая ранее одолела польскую спортсменку Агнешку Радваньску – 6:2, 6:4.
Напомним, что для Марии этот матч стал первым после длительной дисквалификации, обусловленной употреблением мельдония.
Штутгарт
(Германия)
Турнир WTA
Категория «Премьер». Покрытие - грунт
Призовой фонд - 710 900 долларов США
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Шарапова М. (Россия) - Винчи Р. (Италия) - 7:5, 6:3
Место и дата
26 апреля 19:35, , Текстовая трансляция