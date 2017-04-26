Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург0 : 1Зенит
Футбол  ЦСКА4 : 0Локомотив
Футбол  Бавария2 : 1Боруссия
Футбол  Рубин0 : 1Терек
Теннис  Шарапова7:5, 6:3Винчи
Футбол  ПСЖ2 : 0Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Анадолу Эфес» вышел вперед в серии с «Олимпиакосом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Турецкий «Анадолу Эфес» дома обыграл греческий «Олимпиакос» в третьем матче 1/4 финала плей-офф Евролиги.

Счет встречи - 64:60 (14:17, 19:10, 18:10,13:23).

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев паркета Брайан Данстон, который набрал 16 очков.  

В серии до трех побед «Анадолу Эфес» вышел вперед - 2:1.

Третий матч также пройдет в Стамбуле 28 апреля.

Матч

Анадолу Эфес - Олимпиакос - 64:60

Место и дата

26 апреля 19:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Ватутин: Шестой подряд выход ЦСКА в «Финал четырех» - показатель эффективной работы клубаПрезидент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал выход команды в «Финал четырех» Евролиги.Андрей Кириленко: ЦСКА приучил своих болельщиков к выходам в «Финал четырех»Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал выход московского ЦСКА в «Финал четырех» Евролиги.Президент «Панатинаикоса» заставил команду проехать 1100 км на автобусе после поражения от «Фенербахче»Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Янакопулос применил оригинальную дисциплинарную меру в отношении своей команды после ее вылета из Евролиги.ЦСКА в «Финале четырех», победный дубль Диего Косты и поражение «Атлетико». Главные новости утраЦСКА в «Финале четырех», победный дубль Диего Косты и поражение «Атлетико». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Кори Хиггинс: Мы держались вместе и вышли победителямиЗащитник ЦСКА Кори Хиггинс прокомментировал победу над «Басконией» (90:88) в четвертьфинале Евролиги.Димитрис Итудис: Баскетболисты ЦСКА заслужили выход в «Финал четырех»Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Басконией» (90:88) в четвертьфинале Евролиги и выход команды и «Финал четырех».Нет средства против Кори! Кори Хиггинс помог ЦСКА выйти в «Финал четырех»Нет средства против Кори! Кори Хиггинс помог ЦСКА выйти в «Финал четырех»Обыграв «Басконию» и в третьем матче четвертьфинальной серии, ЦСКА вышел в «Финал четырех».ЦСКА обыграл «Басконию» и вышел в «Финал четырех» ЕвролигиМатч 1/4 финала баскетбольной Евролиги между «Басконией» и ЦСКА завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 90:88 в пользу ЦСКА.«Фенербахче» обыграл «Панатинаикос» и вышел в «Финал четырех» ЕвролигиМатч 1/4 финала Евролиги между «Фенербахче» и «Панатинаикосом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 79:61 в пользу «Фенербахче».«Баскония» – ЦСКА – 88:90. Как это былоВ рамках третьего матча четвертьфинальной серии Евролиги ЦСКА сыграет с «Басконией».Димитрис Итудис: Мы ведем 2-0, это хорошее преимущество, но не гарантия выхода в «Финал четырех»Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис – о предстоящей встрече с «Басконией» в третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги.Торнике Шенгелия: В двух матчах в Москве «Баскония» могла рассчитывать на овертаймФорвард «Басконии» Торнике Шенгелия высказался о первых двух матчей серии ¼ финала Евролиги с ЦСКА в Москве.Никита Курбанов: Две победы – это хорошее преимущество, но оно облачноФорвард ЦСКА Никита Курбанов подвел итоги двух московских матчей серии ¼ финала Евролиги с «Басконией».Борис Соколовский: ЦСКА гарантирует себе участие в «Финале четырех» до возвращения в МосквуАссистент главного тренера сборной России Борис Соколовский высказался о серии ¼ финала Евролиги между ЦСКА и «Басконией».«Зенит» – второй, на Крестовском будет сборная. Главное для Петербурга за неделю«Зенит» – второй, на Крестовском будет сборная. Главное для Петербурга за неделюЧемпионство СКА, открытие нового стадиона и судейство в пользу Луческу – не все, что нужно запомнить.«Дарушафака» обыграла на выезде «Реал» во втором матче 1/4 финала ЕвролигиВо втором матче 1/4 финала Евролиги «Дарушшафака» обыграла «Реал» со счетом 84:80 (22:19, 22:19, 22:30, 18:22).«Анадолу Эфес» сравнял счет в серии 1/4 финала Евролиги, обыграв «Олимпиакос»Во втором матче 1/4 финала Евролиги «Олимпиакос» уступил «Андолу Эфес» со счетом 71:73 (22:23, 22:14, 10:14, 17:22).«Басков надо переламывать через колено». Колонка Владимира Гомельского«Басков надо переламывать через колено». Колонка Владимира ГомельскогоЭксперт «Советского спорта» – о том, что нужно сделать ЦСКА для успеха в выездных матчах четвертьфинала Евролиги против «Басконии».Димитрис Итудис: Меня беспокоит, когда говорят, что ЦСКА обязан выиграть титулГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после второго матча 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Напомним, что его команда победила со счетом 84:82.Говорим «Победа», подразумеваем – ХайнсГоворим «Победа», подразумеваем – ХайнсШтрафные Кайла Хайнса за секунду до окончания основного времени принесли победу ЦСКА во втором матче четвертьфинала Евролиги.
Теннис
Мария Шарапова переиграла в первом круге Роберту Винчи
Футбол
Гол Мбенга принес «Тереку» победу над «Рубином»
Футбол
«Арсенал» выиграл у «Крыльев Советов» и покинул зону вылета
Футбол
Президент «Оренбурга»: Что тут говорить о судействе - «Зенит» выиграл, значит, был сильнее
все новости
Олимпиакос
Олимпиакоскалендарьстатистика
Анадолу Эфес
Анадолу Эфескалендарьстатистика
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости