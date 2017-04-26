«Анадолу Эфес» вышел вперед в серии с «Олимпиакосом»
Турецкий «Анадолу Эфес» дома обыграл греческий «Олимпиакос» в третьем матче 1/4 финала плей-офф Евролиги.
Счет встречи - 64:60 (14:17, 19:10, 18:10,13:23).
Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев паркета Брайан Данстон, который набрал 16 очков.
В серии до трех побед «Анадолу Эфес» вышел вперед - 2:1.
Третий матч также пройдет в Стамбуле 28 апреля.
Матч
Анадолу Эфес - Олимпиакос - 64:60
Место и дата
26 апреля 19:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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