«Барселона» разгромила «Осасуну» и на три очка оторвалась от «Реала»
«Барселона» дома обыграла «Осасуну» (7:1) в 34-м туре чемпионата Испании.
У хозяева поля отличились Лионель Месси (12-я и 61-я минуты), Андре Гомеш (30-я и 57-я), Пако Алькасер (64-я и 86-я) и Хавьер Маскерано (67-я - с пенальти), у гостей - Роберто Торрес (48-я).
Каталонский клуб с 78 очками лидирует в таблице примеры, на три балла опережая «Реал». Правда, у столичной команды игра в запасе. «Осасуна» с 18 очками - на 20-й, последней строчке.
В следующем туре «Барселона» 29 апреля сыграет в гостях с «Эспаньолом», а «Осасуна» днем позже примет « Депортиво».
Матч
Барселона - Осасуна - 7:1 (2:0)
Голы
Месси 12 (1:0). Гомеш 30 (2:0). Торрес 48 (2:1). Гомеш 57 (3:1). Месси 61 (4:1). Алькасер 64 (5:1). Маскерано 67 (6:1). Алькасер 86 (7:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Динь, Пике, Ракитич, Суарес Д., Гомеш, Туран, Маскерано, Бускетс, Алькасер, Месси (Аленья, 63)
Осасуна: Сиригу, Буньэль, Ойер, Фуэнтес, Мерида (Чосич, 79), Тьенса, Торрес, Ромеро (Олавиде, 72), J. Mondragón, де лас Куэвас, Леон (Кодро, 73)
Судья:
Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)
Место и дата
26 апреля 20:30, Ноу Камп, Онлайн-трансляция