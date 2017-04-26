«Барселона» разгромила «Осасуну» и на три очка оторвалась от «Реала»

«Барселона» дома обыграла «Осасуну» (7:1) в 34-м туре чемпионата Испании.

У хозяева поля отличились Лионель Месси (12-я и 61-я минуты), Андре Гомеш (30-я и 57-я), Пако Алькасер (64-я и 86-я) и Хавьер Маскерано (67-я - с пенальти), у гостей - Роберто Торрес (48-я).

Каталонский клуб с 78 очками лидирует в таблице примеры, на три балла опережая «Реал». Правда, у столичной команды игра в запасе. «Осасуна» с 18 очками - на 20-й, последней строчке.

В следующем туре «Барселона» 29 апреля сыграет в гостях с «Эспаньолом», а «Осасуна» днем позже примет « Депортиво».





