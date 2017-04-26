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«Барселона» разгромила «Осасуну» и на три очка оторвалась от «Реала»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Барселона» дома обыграла «Осасуну» (7:1) в 34-м туре чемпионата Испании.

У хозяева поля отличились Лионель Месси (12-я и 61-я минуты), Андре Гомеш (30-я и 57-я), Пако Алькасер (64-я и 86-я) и Хавьер Маскерано (67-я - с пенальти), у гостей - Роберто Торрес (48-я).

Каталонский клуб с 78 очками лидирует в таблице примеры, на три балла опережая «Реал». Правда, у столичной команды игра в запасе. «Осасуна» с 18 очками - на 20-й, последней строчке.

В следующем туре «Барселона» 29 апреля сыграет в гостях с «Эспаньолом», а «Осасуна» днем позже примет « Депортиво».

Матч

Барселона - Осасуна - 7:1 (2:0)

Голы

Месси 12 (1:0). Гомеш 30 (2:0). Торрес 48 (2:1). Гомеш 57 (3:1). Месси 61 (4:1). Алькасер 64 (5:1). Маскерано 67 (6:1). Алькасер 86 (7:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Динь, Пике, Ракитич, Суарес Д., Гомеш, Туран, Маскерано, Бускетс, Алькасер, Месси (Аленья, 63)

Осасуна: Сиригу, Буньэль, Ойер, Фуэнтес, Мерида (Чосич, 79), Тьенса, Торрес, Ромеро (Олавиде, 72), J. Mondragón, де лас Куэвас, Леон (Кодро, 73)

Судья:

Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)

Место и дата

26 апреля 20:30, Ноу Камп, Онлайн-трансляция



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