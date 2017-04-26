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Мария Шарапова: Вернуться на корт - лучшее чувство в мире (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над Робертой Винчи (7:5, 6:3) в матче первого круга турнира WTA, который проходит в немецком Штутгарте.

- Это самое лучшее чувство в мире. В первые несколько секунд, как вышла на арену, чувствовала себя маленькой девочкой, которая ждала этого момента в течение долгого времени.

Для меня важно сейчас набирать геймы, сеты, матчи, - сказала Шарапова в экспресс-интервью после матча.

Во втором круге Шарапова сыграет с другой россиянкой Екатериной Макаровой, которая ранее одолела польскую спортсменку Агнешку Радваньску – 6:2, 6:4.

Матч

Шарапова М. (Россия) - Винчи Р. (Италия) - 7:5, 6:3

Место и дата

26 апреля 19:35, , Текстовая трансляция

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