Мария Шарапова: Вернуться на корт - лучшее чувство в мире (видео)

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над Робертой Винчи (7:5, 6:3) в матче первого круга турнира WTA, который проходит в немецком Штутгарте.

- Это самое лучшее чувство в мире. В первые несколько секунд, как вышла на арену, чувствовала себя маленькой девочкой, которая ждала этого момента в течение долгого времени.

Для меня важно сейчас набирать геймы, сеты, матчи, - сказала Шарапова в экспресс-интервью после матча.

Во втором круге Шарапова сыграет с другой россиянкой Екатериной Макаровой, которая ранее одолела польскую спортсменку Агнешку Радваньску – 6:2, 6:4.

"I've been waiting for this moment for a long time!" -@MariaSharapova #PTGP2017 pic.twitter.com/08SnpcMPuK