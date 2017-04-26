Виктор Гончаренко: Меня расстраивает потеря Алана Дзагоева
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи с «Локомотивом» (4:0) в рамках 25-го тура РФПЛ.
- Это именно тот случай, когда и игра, и результат очень нравятся. Погода была непростой, поле мокрое. Создавали остроту для болельщиков. Меня расстраивает потеря Алана Дзагоева. Мы найдем, как сохранить командную структуру, но качество в атаке компенсировать будет сложно, - приводит слова главного тренера армейцев «Газета.Ru».
Армейцы набрали 50 очков и вернулись на второе место, на семь баллов отставая от «Спартака». Железнодорожники с 36 баллами на данный момент — шестые.
Вследующем туре ЦСКА 30 апреля примет «Спартак», а «Локомотив» днем ранее сыграет дома с «Рубином».
Матч
Голы
Дзагоев 11 (1:0). Витиньо 39 (2:0). Головин 45 (3:0). Натхо 52 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Тошич, 81), Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Дзагоев (Набабкин, 17), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов, Витиньо (Чалов, 64)
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Янбаев, Кверквелия, Денисов И., Фернандеш, Тарасов (Баринов, 46), Миранчук А. (Игнатьев, 68), Ари, Майкон (Фарфан, 46)
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция