Виктор Гончаренко: Меня расстраивает потеря Алана Дзагоева

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи с «Локомотивом» (4:0) в рамках 25-го тура РФПЛ.

- Это именно тот случай, когда и игра, и результат очень нравятся. Погода была непростой, поле мокрое. Создавали остроту для болельщиков. Меня расстраивает потеря Алана Дзагоева. Мы найдем, как сохранить командную структуру, но качество в атаке компенсировать будет сложно, - приводит слова главного тренера армейцев «Газета.Ru».

Армейцы набрали 50 очков и вернулись на второе место, на семь баллов отставая от «Спартака». Железнодорожники с 36 баллами на данный момент — шестые.

Вследующем туре ЦСКА 30 апреля примет «Спартак», а «Локомотив» днем ранее сыграет дома с «Рубином».