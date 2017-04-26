Юрий Семин: ЦСКА нас полностью переиграл

Наставник «Локомотива» Юрий Семин остался разочарован разгромом от ЦСКА (0:4) в рамках 25-го тура РФПЛ.

- ЦСКА нас полностью переиграл. Хочу поздравить соперников за хорошую игру. В каждом эпизоде они были злее, сильнее, принципиальнее, чем мы. По мозгам нам они дали очень серьезно. Думаю, наши футболисты в состоянии понять и принять это поражение. И исправиться в дальнейшем, - приводит слова главного тренера армейцев «Газета.Ru».

Армейцы набрали 50 очков и вернулись на второе место, на семь баллов отставая от «Спартака». Железнодорожники с 36 баллами на данный момент — шестые.

В следующем туре ЦСКА 30 апреля примет «Спартак», а «Локомотив» днем ранее сыграет дома с «Рубином».