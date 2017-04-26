Юрий Семин: ЦСКА нас полностью переиграл
Наставник «Локомотива» Юрий Семин остался разочарован разгромом от ЦСКА (0:4) в рамках 25-го тура РФПЛ.
- ЦСКА нас полностью переиграл. Хочу поздравить соперников за хорошую игру. В каждом эпизоде они были злее, сильнее, принципиальнее, чем мы. По мозгам нам они дали очень серьезно. Думаю, наши футболисты в состоянии понять и принять это поражение. И исправиться в дальнейшем, - приводит слова главного тренера армейцев «Газета.Ru».
Армейцы набрали 50 очков и вернулись на второе место, на семь баллов отставая от «Спартака». Железнодорожники с 36 баллами на данный момент — шестые.
В следующем туре ЦСКА 30 апреля примет «Спартак», а «Локомотив» днем ранее сыграет дома с «Рубином».
Матч
Голы
Дзагоев 11 (1:0). Витиньо 39 (2:0). Головин 45 (3:0). Натхо 52 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Тошич, 81), Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Дзагоев (Набабкин, 17), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов, Витиньо (Чалов, 64)
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Янбаев, Кверквелия, Денисов И., Фернандеш, Тарасов (Баринов, 46), Миранчук А. (Игнатьев, 68), Ари, Майкон (Фарфан, 46)
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция