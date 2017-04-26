Вадим Скрипченко: Считаю заслуженной победу «Арсенала» Дмитрий Аполоник 26 апреля 2017, 22:28 «Советский спорт» Источник:

После матча «Арсенал» - «Крылья Советов» (2:0) главный тренер гостей Вадим Скрипченко признал, что соперник выглядел лучше.



- Не можем занести сегодняшний матч себе в актив. Понимали всю важность сегодняшней игры и знали, что команды будут не до конца восстановлены в эмоциональном плане. Как показала игра, «Арсенал» в плане настроя и желания победить сегодня выглядел лучше. Наверное, и поддержка болельщиков сработала как дополнительный фактор.



Мы сыграли неудачно во всех отношениях. Был определенный план на игру, зная, что соперник при своих болельщиках пойдет в атаку, мы хотели плотно сыграть в средней зоне и постараться выйти в быструю атаку, учитывая, что соперник играет в три центральных защитника и есть свободные зоны. В первые 15-20 минут у нас были хорошие моменты - удар Бруно, выход под углом Паскуато. Если бы исполнительское мастерство в этих эпизодах было повыше, могли бы забить гол.



В такой игре фактор первого забитого мяча имеет огромное значение. Хозяева забили с подбора после стандартного положения, Григалаву потерял наш защитник. Играя по счету, «Арсенал» организованно сработал в обороне, а у нас и путем замен не получилось спасти эту игру. Считаю заслуженной победу соперника, нужно это признать.





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