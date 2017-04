Роман «RAMZES666» Кушнарев стал лучшим по показателю KDA на групповом этапе The Kiev Major Игрок команды Virtus.pro Роман «RAMZES666» Кушнарев стал лучшим по показателю KDA на групповом этапе турнира The Kiev Major.

Состоялся выход обновления Heroes 2.0 для Heroes of the Storm Компания Blizzard выпустила масштабное обновление Heroes 2.0 для Heroes of the Storm.