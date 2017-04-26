Дортмундская «Боруссия» вышла в финал Кубка Германии, обыграв «Баварию»
«Бавария» дома уступила дортмундской «Боруссии» (2:3) в полуфинале Кубка Германии.
У хозяев поля отличились Хави Мартинес (28-я минута) и Матс Хуммельс (41-я), у гостей - Марко Ройс (19-я), Пьер-Эмерик Обамеянг (69-я) и Осман Дембеле (74-я).
В финале турнира «Боруссия» встретится с франкфуртским «Айнтрахтом», который во вторник в серии пенальти обыграл гладбахскую «Боруссию» (1:1, по пенальти - 7:6).
Матч
Бавария - Боруссия - 2:3 (2:1)
Голы
Ройс 19 (0:1). Мартинес 28 (1:1). Хуммельс 42 (2:1). Обамеянг 69 (2:2). Дембеле 74 (2:3).
Состав
Бавария: Ульрайх, Алаба, Мартинес, Лам, Хуммельс (Боатенг, 62), Алькантара, Алонсо (Мюллер, 79), Рибери (Коста, 86), Видаль, Роббен, Левандовски
Боруссия: Бюрки, Герреру, Пишчек (Пулишич, 80), Папастатопулос, Шмельцер, Бендер, Ройс (Гинтер, 90), Вайгль, Кастро (Дурм, 46), Обамеянг, Дембеле
Предупреждения:
Роббен, 31; Алонсо, 79 - Вайгль, 14; Дембеле, 26; Бюрки, 90
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
26 апреля 21:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция