Автогол Хута принес «Арсеналу» победу над «Лестером»
«Арсенал» дома взял верх в матче с «Лестером» (1:0) в 28-м туре чемпионата Англии.
Лондонский клуб с 60 очками занимает на данный момент шестое место, «лисы» с 37-ю баллами - на 15-й строчке.
В следующем туре «Арсенал» 30 апреля сыграет в гостях с «Тоттенхэмом», а «Лестер» днем ранее встретится на выезде с «Вест Бромвичем».
Матч
Арсенал - Лестер Сити - 1:0 (0:0)
Голы
Хут 86 (1:0 - автогол).
Состав
Арсенал: Чех, Монреаль, Бельерин, Паулиста, Гиббс (Уэлбек, 68), Косьельни, Джака, Коклен (Рэмзи, 75), Озил, Санчес, Уолкотт (Жиру, 75)
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Хут, Беналуань (Грэй, 90), Симпсон, Марез, Дринкуотер, Олбрайтон, Ндиди, Варди, Ульоа (Окадзаки, 70)
Предупреждения:
Джака, 82; Санчес, 90 - Симпсон, 38; Фукс, 52; Беналуань, 80; Хут, 90
Судья:
Майкл Джонс (Англия)
Место и дата
26 апреля 21:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция