«ПСЖ» разгромил «Монако» в полуфинале Кубка Франции
«ПСЖ» дома обыграл «Монако» (5:0) в полуфинале Кубка Франции.
У победителей отличились Юлиан Дрекслер (26-я минута), Эдинсон Кавани (31-я), Блез Матюиди (52-я). На 50-й минуте Сафван Мба забил автогол. Итоговый счет установил Маркиньос (90-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
В финале турнира парижане сыграют с «Анже», который во вторник обыграл «Генгам» (2:0).
Матч
Голы
Дракслер 26 (1:0). Кавани 32 (2:0). Мба 51 (3:0 - автогол). Матюиди 54 (4:0). Маркиньос 90 (5:0).
Состав
ПСЖ: Ареола, Тиаго Силва, Менье, Маркиньос, Максвелл, Верратти, Матюиди, Мотта (Рабьо, 63), Ди Мария (Лукас, 56), Дракслер, Кавани (Гедеш, 68)
Монако: Де Санктис, Мба, Н'Дорам, Жорже, Раджи (Дабила, 57), Диалло, Муюмба, Андзуана, Болье, Жермен (Бонджованни, 58), Кардона
Предупреждения:
нет - Диалло, 83
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 апреля 22:05, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция