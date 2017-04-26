Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм- : -Эдмонтон
Футбол  Анжи- : -Томь
Футбол  Манчестер Сити- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Амкар- : -Краснодар
Хоккей  Швеция- : -Россия
Хоккей  Оттава- : -Рейнджерс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«ПСЖ» разгромил «Монако» в полуфинале Кубка Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«ПСЖ» дома обыграл «Монако» (5:0) в полуфинале Кубка Франции.

У победителей отличились Юлиан Дрекслер (26-я минута), Эдинсон Кавани (31-я), Блез Матюиди (52-я). На 50-й минуте Сафван Мба забил автогол. Итоговый счет установил Маркиньос (90-я).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.  

В финале турнира парижане сыграют с «Анже», который во вторник обыграл «Генгам» (2:0).

Матч

ПСЖ - Монако - 5:0 (2:0)

Голы

Дракслер 26 (1:0). Кавани 32 (2:0). Мба 51 (3:0 - автогол). Матюиди 54 (4:0). Маркиньос 90 (5:0).

Состав

ПСЖ: Ареола, Тиаго Силва, Менье, Маркиньос, Максвелл, Верратти, Матюиди, Мотта (Рабьо, 63), Ди Мария (Лукас, 56), Дракслер, Кавани (Гедеш, 68)

Монако: Де Санктис, Мба, Н'Дорам, Жорже, Раджи (Дабила, 57), Диалло, Муюмба, Андзуана, Болье, Жермен (Бонджованни, 58), Кардона

Предупреждения:

нет - Диалло, 83

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

26 апреля 22:05, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Монако» хочет заменить Мбаппе форвардом «Барселоны»Как сообщает Газета.ru со ссылкой на France Football, форвард «Барселоны» Пако Алькасер может перебраться в чемпионат Франции.Зидан проявляет интерес к форварду «Монако» МбаппеФорвард «Монако» Килиан Мбаппе может перебраться в чемпионат Испании. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на L'Equipe.ЦСКА в «Финале четырех», победный дубль Диего Косты и поражение «Атлетико». Главные новости утраЦСКА в «Финале четырех», победный дубль Диего Косты и поражение «Атлетико». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.«ПСЖ» – «Монако». Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск)В рамках полуфинала Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» примет «Монако».«Анже» обыграл «Генгам» и вышел в финал Кубка ФранцииМатч 1/2 финала Кубка Франции между «Анже» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Анже».Матч «Монако» - «Ювентус» не покажут на общедоступных каналах во Франции из-за президентских дебатов3 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом». Эта игра не будет показана по общедоступному ТВ во Франции.Кавани продлил контракт с «ПСЖ» до 2020 годаНападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Агент Пасторе: Хавьер покажет зрелищную игру, если вернется в серию А, но его уход из «ПСЖ» сейчас невозможенФутбольный агент Марсело Симонян, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Хавьера Пасторе, исключил уход своего клиента.«Монако» требует у «Манчестер Сити» 130 миллионов евро за Мбаппе«Манчестер Сити» хотел бы приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Монегаски требуют за игрока большие деньги.Обамеянг встречался с представителями «ПСЖ»Форвард «Боруссии» (Дортмунд) Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».«Манчестер Юнайтед» может приобрести Бернарду Силву за 50 миллионов евроПолузащитник «Монако» Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».Матюиди, которым ранее интересовался «МЮ», не исключает ухода из «ПСЖ»Полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди прокомментировал информацию о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».«Монако» обыграл «Лион» и продолжает лидировать в чемпионате ФранцииМатч 34-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Монако» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Монако».Большая команда карликовой страны. Пять причин успеха коллектива из МонакоБольшая команда карликовой страны. Пять причин успеха коллектива из МонакоПродолжаем публиковать материалы, подготовленные учащимися Школы спортивного журналиста «Советского спорта».«ПСЖ» на своем поле переиграл «Монпелье» и вышел в лидеры чемпионата ФранцииФутболисты «ПСЖ» на своем поле переиграли «Монпелье» в матче 34-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.Набиль Дерар: Все говорили, что я просто позарился на деньги, уйдя в «Монако» - клуб второй лигиМарокканский полузащитник о том, как начинался новый проект «Монако» в 2012-м году.«Барселона» и «Челси» поборются за ВерраттиИнтерес к полузащитнику ПСЖ Марко Верратти проявляют «Барселона» и «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.«ПСЖ» готов отдать 80-90 миллионов евро за Мбаппе«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Монако» Килиан Мбаппе. Ранее он был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.УЕФА продолжит контролировать соблюдение «Краснодаром», «Локомотивом» и «Зенитом» финансового фейр-плеяСледственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) опубликовала на официальном сайте УЕФА отчет о соблюдении мировых соглашений 14 клубами.Александр Бубнов: Хотел бы я увидеть в финале ЛЧ «Реал» и «Ювентус»? ДаФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «Ювентус» сыграет с «Монако».
Футбол
Юрий Семин: ЦСКА нас полностью переиграл
Футбол
Виктор Гончаренко: Меня расстраивает потеря Алана Дзагоева
Теннис
Мария Шарапова: Вернуться на корт - лучшее чувство в мире (видео)
Баскетбол
«Анадолу Эфес» вышел вперед в серии с «Олимпиакосом»
все новости
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Монако
Монакокалендарьстатистика
Кубок Франции
Кубок Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости