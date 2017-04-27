«Реал» на выезде разгромил «Депортиво», забив шесть мячей
В матче 34-го тура чемпионата Испании «Депортиво» на своем
поле уступил мадридскому «Реалу» со счетом 2:6.
В составе победителей дубль оформил Хамес Родригес и по
одному мячу забили Альваро Мората, Лукас Васкес, Иско и Карлос Каземиро, а у
хозяев поля отличились Флорин Андоне и Хоселу.
«Реал» с 78-ю очками занимает второе место в турнирной
таблице, столько же очков у лидирующей «Барселоны», но она расположилась выше
за счет дополнительных показателей, а «Депортиво», имея в активе 31 балл,
занимает 16-ю строчку.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 29 апреля примут
«Валенсию», а команда из Ла-Коруньи на следующий день встретится с «Осасуной».
Чемпионат Испании
34-й тур
Матч
Голы
Мората 2 (0:1). Родригес 14 (0:2). Андоне 35 (1:2). Васкес 45 (1:3). Родригес 67 (1:4). Иско 78 (1:5). Хоселу 84 (2:5). Каземиро 87 (2:6).
Состав
Депортиво: Люкс (Тытонь, 46), Сидней, Аррибас, Луизинью, Хиль (Хоселу, 57), Гильерме, Бергантиньос, Хуанфран, Чолак, Андоне, Какута (Наварро, 46)
Реал: Касилья, Начо, Марсело, Варан (Техеро, 88), Данило, Асенсио (Мариано, 79), Иско (Каземиро, 79), Васкес, Ковачич, Родригес, Мората
Предупреждения:
Аррибас, 68; Чолак, 90; Хоселу, 90 - Иско, 69
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
26 апреля 22:30, Риасор, Онлайн-трансляция