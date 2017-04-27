«Реал» на выезде разгромил «Депортиво», забив шесть мячей

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Депортиво» на своем поле уступил мадридскому «Реалу» со счетом 2:6.

В составе победителей дубль оформил Хамес Родригес и по одному мячу забили Альваро Мората, Лукас Васкес, Иско и Карлос Каземиро, а у хозяев поля отличились Флорин Андоне и Хоселу.

«Реал» с 78-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, столько же очков у лидирующей «Барселоны», но она расположилась выше за счет дополнительных показателей, а «Депортиво», имея в активе 31 балл, занимает 16-ю строчку.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 29 апреля примут «Валенсию», а команда из Ла-Коруньи на следующий день встретится с «Осасуной».

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34-й тур