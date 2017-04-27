Мануэль Фернандеш: Хотел бы извиниться от имени команды (видео)

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш обратился к болельщикам после поражения от ЦСКА (0:4) в 25-м туре чемпионата России.

«Дорогие друзья, в первую очередь, я хотел бы извиниться от имени команды за результат и за игру. Мы представляем большой клуб, «Локомотив», поэтому должны делать больше в каждой ситуации.

И я здесь, чтобы сказать, что в следующей игре мы покажем лучшее отношение и большую ответственность за команду, которую мы представляем.

Могу сказать сейчас, что каждый из нас хочет играть лучше и, я надеюсь, что у нас будет больше побед в следующих матчах. Спасибо», - приводит слова Фернандеша официальный сайт «Локомотива».