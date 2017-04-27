Мануэль Фернандеш: Хотел бы извиниться от имени команды (видео)
Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш обратился к
болельщикам после поражения от ЦСКА (0:4) в 25-м туре чемпионата России.
«Дорогие друзья, в первую очередь, я хотел бы извиниться от имени команды за результат и за игру. Мы представляем большой клуб, «Локомотив», поэтому должны делать больше в каждой ситуации.
И я здесь, чтобы сказать, что в следующей игре мы покажем
лучшее отношение и большую ответственность за команду, которую мы представляем.
Могу сказать сейчас, что каждый из нас хочет играть лучше и, я надеюсь, что у нас будет больше побед в следующих матчах. Спасибо», - приводит слова Фернандеша официальный сайт «Локомотива».
Матч
Голы
Дзагоев 11 (1:0). Витиньо 39 (2:0). Головин 45 (3:0). Натхо 52 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Тошич, 81), Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Дзагоев (Набабкин, 17), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов, Витиньо (Чалов, 64)
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Янбаев, Кверквелия, Денисов И., Фернандеш, Тарасов (Баринов, 46), Миранчук А. (Игнатьев, 68), Ари, Майкон (Фарфан, 46)
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция