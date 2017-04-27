Роман Бабаев: Говорят, что ЦСКА играет от обороны, но сегодняшний матч это опроверг

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:0) в 25-м туре чемпионата России.

«Наши футболисты качественно провели 90 минут, целостно провели матч. Многие говорят, что ЦСКА играет строго от обороны, но сегодняшний матч это утверждение опроверг. Могли забить и больше – все очень порадовало.

Единственное огорчение – травма Дзагоева. Пока не понятно, что с ним — завтра будет медобследование», – приводит слова Бабаева Газета.ru.