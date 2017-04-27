Роман Бабаев: Говорят, что ЦСКА играет от обороны, но сегодняшний матч это опроверг
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал
победу над «Локомотивом» (4:0) в 25-м туре чемпионата России.
«Наши футболисты качественно провели 90 минут, целостно
провели матч. Многие говорят, что ЦСКА играет строго от обороны, но сегодняшний
матч это утверждение опроверг. Могли забить и больше – все очень порадовало.
Единственное огорчение – травма Дзагоева. Пока не понятно, что с ним — завтра будет медобследование», – приводит слова Бабаева Газета.ru.
Матч
Голы
Дзагоев 11 (1:0). Витиньо 39 (2:0). Головин 45 (3:0). Натхо 52 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Тошич, 81), Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Дзагоев (Набабкин, 17), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов, Витиньо (Чалов, 64)
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Янбаев, Кверквелия, Денисов И., Фернандеш, Тарасов (Баринов, 46), Миранчук А. (Игнатьев, 68), Ари, Майкон (Фарфан, 46)
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция