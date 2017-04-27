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Неманья Пейчинович: 0:4 – это перебор, на столько ЦСКА не наиграл, но победу заслужил

Источник:  Газета.RuКомментарии

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал поражение от ЦСКА (0:4) в матче 25-го тура чемпионата России.

– Мы очень расстроены. Не удалось порадовать болельщиков, приносим им большие извинения, – приводит слова Пейчиновича Газета.ru. – С самого начала не хватило концентрации. Возможно, 0:4 – это перебор, на столько ЦСКА не наиграл. Но победу соперник заслужил. 0:4 – это трагедия. Теперь нужно исправляться, впереди финал Кубка.

– «Локо» играл в четыре защитника. Переход на другую схему сказался?
– Было тяжело, но команда — это ведь не только два центральных защитника. ЦСКА быстро контратаковал, были проблемы в середине поля. Сейчас можно найти любое алиби. Просто сегодня не получилось... Забил бы, например, Фернандеш со штрафного, и все могло быть иначе. В любом случае мы одна команда. Виноваты все

Матч

ЦСКА - Локомотив - 4:0 (3:0)

Голы

Дзагоев 11 (1:0). Витиньо 39 (2:0). Головин 45 (3:0). Натхо 52 (4:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Тошич, 81), Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Дзагоев (Набабкин, 17), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов, Витиньо (Чалов, 64)

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Янбаев, Кверквелия, Денисов И., Фернандеш, Тарасов (Баринов, 46), Миранчук А. (Игнатьев, 68), Ари, Майкон (Фарфан, 46)

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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