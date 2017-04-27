Неманья Пейчинович: 0:4 – это перебор, на столько ЦСКА не наиграл, но победу заслужил
Защитник «Локомотива»
Неманья Пейчинович прокомментировал поражение от ЦСКА (0:4) в матче 25-го тура
чемпионата России.
– Мы очень расстроены. Не удалось порадовать болельщиков, приносим
им большие извинения, – приводит слова Пейчиновича Газета.ru. – С самого начала не хватило
концентрации. Возможно, 0:4 – это перебор, на столько ЦСКА не наиграл. Но
победу соперник заслужил. 0:4 – это трагедия. Теперь нужно исправляться,
впереди финал Кубка.
– «Локо» играл в
четыре защитника. Переход на другую схему сказался?
– Было тяжело, но команда — это ведь не только два центральных защитника. ЦСКА быстро контратаковал, были проблемы в середине поля. Сейчас можно найти любое алиби. Просто сегодня не получилось... Забил бы, например, Фернандеш со штрафного, и все могло быть иначе. В любом случае мы одна команда. Виноваты все
Матч
Голы
Дзагоев 11 (1:0). Витиньо 39 (2:0). Головин 45 (3:0). Натхо 52 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Тошич, 81), Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Дзагоев (Набабкин, 17), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов, Витиньо (Чалов, 64)
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Янбаев, Кверквелия, Денисов И., Фернандеш, Тарасов (Баринов, 46), Миранчук А. (Игнатьев, 68), Ари, Майкон (Фарфан, 46)
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция