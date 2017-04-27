Неманья Пейчинович: 0:4 – это перебор, на столько ЦСКА не наиграл, но победу заслужил

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал поражение от ЦСКА (0:4) в матче 25-го тура чемпионата России.

– Мы очень расстроены. Не удалось порадовать болельщиков, приносим им большие извинения, – приводит слова Пейчиновича Газета.ru. – С самого начала не хватило концентрации. Возможно, 0:4 – это перебор, на столько ЦСКА не наиграл. Но победу соперник заслужил. 0:4 – это трагедия. Теперь нужно исправляться, впереди финал Кубка.

– «Локо» играл в четыре защитника. Переход на другую схему сказался?

– Было тяжело, но команда — это ведь не только два центральных защитника. ЦСКА быстро контратаковал, были проблемы в середине поля. Сейчас можно найти любое алиби. Просто сегодня не получилось... Забил бы, например, Фернандеш со штрафного, и все могло быть иначе. В любом случае мы одна команда. Виноваты все