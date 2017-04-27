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Шамиль Тарпищев: Старт у Шараповой получился великолепным

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации тенниса России прокомментировал победу Марии Шараповой в первом матче после возвращения.

«Мне понравилось, как сыграла Шарапова. Во-первых, Маша вышла с хорошим настроем – по нервной системе она всегда у нас была сильной.

Но она очень здорово подавала – реально улучшила подачу. И по частоте движений, и по надежности подача мне очень понравилась.

 Маша играла неплохо. Для нее и всех нас старт у нее получился великолепным», - приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».

Напомним, что Мария в своем первом матче после 15-месячной дисквалификации обыграла Роберту Винчи на турнире в Штутгарте 2:0 (7:5, 6:3).

Матч

Шарапова М. (Россия) - Винчи Р. (Италия) - 7:5, 6:3

Место и дата

26 апреля 19:35, , Текстовая трансляция

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