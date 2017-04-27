Шамиль Тарпищев: Старт у Шараповой получился великолепным
Президент Федерации тенниса России прокомментировал победу
Марии Шараповой в первом матче после возвращения.
«Мне понравилось, как сыграла Шарапова. Во-первых, Маша
вышла с хорошим настроем – по нервной системе она всегда у нас была сильной.
Но она очень здорово подавала – реально улучшила подачу. И
по частоте движений, и по надежности подача мне очень понравилась.
Маша играла неплохо.
Для нее и всех нас старт у нее получился великолепным», - приводит слова
Тарпищева «Р-Спорт».
Напомним, что Мария в своем первом матче после 15-месячной дисквалификации обыграла Роберту Винчи на турнире в Штутгарте 2:0 (7:5, 6:3).
Матч
Шарапова М. (Россия) - Винчи Р. (Италия) - 7:5, 6:3
Место и дата
26 апреля 19:35, , Текстовая трансляция
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