Шамиль Тарпищев: Старт у Шараповой получился великолепным

Президент Федерации тенниса России прокомментировал победу Марии Шараповой в первом матче после возвращения.

«Мне понравилось, как сыграла Шарапова. Во-первых, Маша вышла с хорошим настроем – по нервной системе она всегда у нас была сильной.

Но она очень здорово подавала – реально улучшила подачу. И по частоте движений, и по надежности подача мне очень понравилась.

Маша играла неплохо. Для нее и всех нас старт у нее получился великолепным», - приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».

Напомним, что Мария в своем первом матче после 15-месячной дисквалификации обыграла Роберту Винчи на турнире в Штутгарте 2:0 (7:5, 6:3).