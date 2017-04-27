Александр Головин: Не сказал бы, что мы разорвали Тарасова и Денисова в центре поля
Полузащитник ЦСКА
Александр Головин прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:0) в рамках
25-го тура чемпионата России.
«Мы всегда
настраиваемся на такие игры, и очень довольны, как она сложилась. Я
тренировался на позиции левого защитника, знаком с требованиями, тренер
объяснял их перед игрой. Поэтому никаких сложностей не было.
После травмы Алана я
перешел в центр, но я там всегда и играл. Так что это тоже труда не составило.
Про Дзагоева ничего не знаю. Надеюсь, все будет хорошо, и травмы у него не
будет.
Ничего еще не ясно.
Опасения из-за четвертой желтой карточки? Пару раз сфолил, да, но эти фолы, я
думаю, не тянули на предупреждение. На замену сам не просился, хотел доиграть
матч до конца.
Не думаю, что схема
«Локомотива» в четыре защитника облегчила нам задачу. Просто у нас было больше
возможностей получить мяч в центре поля. А в остальном – нет.
Не сказал бы, что мы разорвали Тарасова и Денисова в центре поля. Где-то на шаг были ближе к мячу, и все, – цитирует слова Головина «Матч ТВ».
Матч
Голы
Дзагоев 11 (1:0). Витиньо 39 (2:0). Головин 45 (3:0). Натхо 52 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Тошич, 81), Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Дзагоев (Набабкин, 17), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов, Витиньо (Чалов, 64)
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Янбаев, Кверквелия, Денисов И., Фернандеш, Тарасов (Баринов, 46), Миранчук А. (Игнатьев, 68), Ари, Майкон (Фарфан, 46)
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция