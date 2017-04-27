Александр Головин: Не сказал бы, что мы разорвали Тарасова и Денисова в центре поля

Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:0) в рамках 25-го тура чемпионата России.

«Мы всегда настраиваемся на такие игры, и очень довольны, как она сложилась. Я тренировался на позиции левого защитника, знаком с требованиями, тренер объяснял их перед игрой. Поэтому никаких сложностей не было.

После травмы Алана я перешел в центр, но я там всегда и играл. Так что это тоже труда не составило. Про Дзагоева ничего не знаю. Надеюсь, все будет хорошо, и травмы у него не будет.

Ничего еще не ясно. Опасения из-за четвертой желтой карточки? Пару раз сфолил, да, но эти фолы, я думаю, не тянули на предупреждение. На замену сам не просился, хотел доиграть матч до конца.

Не думаю, что схема «Локомотива» в четыре защитника облегчила нам задачу. Просто у нас было больше возможностей получить мяч в центре поля. А в остальном – нет.

Не сказал бы, что мы разорвали Тарасова и Денисова в центре поля. Где-то на шаг были ближе к мячу, и все, – цитирует слова Головина «Матч ТВ».