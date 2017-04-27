Карло Анчелотти: Когда ты вылетаешь из турнира, то, конечно, чувствуешь разочарование
Главный тренер «Баварии»
прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3) в полуфинале Кубка
Германии.
«Когда ты
вылетаешь из турнира, то, конечно, чувствуешь разочарование. Кубок Германии
важен для нас.
В первом тайме мы
играли хорошо и должны были делать счет 3:1. Наша ошибка заключалась в том, что
мы упустили свои моменты.
Во втором тайме нам не хватало баланса. Пока что рано подводить итоги сезона. Впереди у нас еще четыре матча, мы хотим выиграть Бундеслигу», - сказал Анчелотти.
Матч
Бавария - Боруссия - 2:3 (2:1)
Голы
Ройс 19 (0:1). Мартинес 28 (1:1). Хуммельс 42 (2:1). Обамеянг 69 (2:2). Дембеле 74 (2:3).
Состав
Бавария: Ульрайх, Алаба, Мартинес, Лам, Хуммельс (Боатенг, 62), Алькантара, Алонсо (Мюллер, 79), Рибери (Коста, 86), Видаль, Роббен, Левандовски
Боруссия: Бюрки, Герреру, Пишчек (Пулишич, 80), Папастатопулос, Шмельцер, Бендер, Ройс (Гинтер, 90), Вайгль, Кастро (Дурм, 46), Обамеянг, Дембеле
Предупреждения:
Роббен, 31; Алонсо, 79 - Вайгль, 14; Дембеле, 26; Бюрки, 90
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
26 апреля 21:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция