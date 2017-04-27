Карло Анчелотти: Когда ты вылетаешь из турнира, то, конечно, чувствуешь разочарование

Главный тренер «Баварии» прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3) в полуфинале Кубка Германии.

«Когда ты вылетаешь из турнира, то, конечно, чувствуешь разочарование. Кубок Германии важен для нас.

В первом тайме мы играли хорошо и должны были делать счет 3:1. Наша ошибка заключалась в том, что мы упустили свои моменты.

Во втором тайме нам не хватало баланса. Пока что рано подводить итоги сезона. Впереди у нас еще четыре матча, мы хотим выиграть Бундеслигу», - сказал Анчелотти.