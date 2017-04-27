Томас Тухель: Очевидно, что без удачи никуда, сегодня она была на нашей стороне
Главный тренер дортмундской
«Боруссии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Баварией» (3:2) в
полуфинале Кубка Германии.
«Мы очень хорошо
начали, но после нашего незаслуженного гола потеряли хватку. Нам повезло, что к
перерыву счет был всего лишь 2:1.
Начиная с 60-й минуты, мы стали играть лучше, мы действовали смелее. Игра стала более открытой, мы почувствовали, что можем не только сравнять счет, но и выйти вперед. Очевидно, что без удачи никуда. И сегодня она была на нашей стороне»,- сказал Тухель.
Матч
Бавария - Боруссия - 2:3 (2:1)
Голы
Ройс 19 (0:1). Мартинес 28 (1:1). Хуммельс 42 (2:1). Обамеянг 69 (2:2). Дембеле 74 (2:3).
Состав
Бавария: Ульрайх, Алаба, Мартинес, Лам, Хуммельс (Боатенг, 62), Алькантара, Алонсо (Мюллер, 79), Рибери (Коста, 86), Видаль, Роббен, Левандовски
Боруссия: Бюрки, Герреру, Пишчек (Пулишич, 80), Папастатопулос, Шмельцер, Бендер, Ройс (Гинтер, 90), Вайгль, Кастро (Дурм, 46), Обамеянг, Дембеле
Предупреждения:
Роббен, 31; Алонсо, 79 - Вайгль, 14; Дембеле, 26; Бюрки, 90
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
26 апреля 21:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция