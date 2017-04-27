Томас Тухель: Очевидно, что без удачи никуда, сегодня она была на нашей стороне

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Баварией» (3:2) в полуфинале Кубка Германии.

«Мы очень хорошо начали, но после нашего незаслуженного гола потеряли хватку. Нам повезло, что к перерыву счет был всего лишь 2:1.

Начиная с 60-й минуты, мы стали играть лучше, мы действовали смелее. Игра стала более открытой, мы почувствовали, что можем не только сравнять счет, но и выйти вперед. Очевидно, что без удачи никуда. И сегодня она была на нашей стороне»,- сказал Тухель.