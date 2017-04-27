Филипп Лам: Мы хотели выйти в финал, но к сожалению, нам это не удалось

Защитник «Баварии» Филипп Лам прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3) в полуфинале Кубка Германии.

«Разочарование велико. Мы рассчитывали на многое. После 15 минут это было заметно. Мы хотели выйти в финал. К сожалению, нам это не удалось.

В первые четверть часа мы играли хорошо, но были недостаточно последовательны. После мы контролировали игру. Если у нас есть преимущество в два мяча, но нас сложно победить», - приводит слова Лама официальный сайт «Баварии».