Филипп Лам: Мы хотели выйти в финал, но к сожалению, нам это не удалось
Защитник «Баварии» Филипп Лам прокомментировал поражение от
дортмундской «Боруссии» (2:3) в полуфинале Кубка Германии.
«Разочарование велико. Мы рассчитывали на многое. После
15 минут это было заметно. Мы хотели выйти в финал. К сожалению, нам это не
удалось.
В первые четверть часа мы играли хорошо, но были недостаточно последовательны. После мы контролировали игру. Если у нас есть преимущество в два мяча, но нас сложно победить», - приводит слова Лама официальный сайт «Баварии».
Матч
Бавария - Боруссия - 2:3 (2:1)
Голы
Ройс 19 (0:1). Мартинес 28 (1:1). Хуммельс 42 (2:1). Обамеянг 69 (2:2). Дембеле 74 (2:3).
Состав
Бавария: Ульрайх, Алаба, Мартинес, Лам, Хуммельс (Боатенг, 62), Алькантара, Алонсо (Мюллер, 79), Рибери (Коста, 86), Видаль, Роббен, Левандовски
Боруссия: Бюрки, Герреру, Пишчек (Пулишич, 80), Папастатопулос, Шмельцер, Бендер, Ройс (Гинтер, 90), Вайгль, Кастро (Дурм, 46), Обамеянг, Дембеле
Предупреждения:
Роббен, 31; Алонсо, 79 - Вайгль, 14; Дембеле, 26; Бюрки, 90
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
26 апреля 21:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция