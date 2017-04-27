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Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграют в финале Кубка Украины

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках полуфинала Кубка Украины киевское «Динамо» разгромило «Николаев» (4:0), а донецкий «Шахтер» с минимальным счетом обыграл «Днепр» (1:0).

В составе киевлян хет-трик оформил Андрей Ярмоленко и единожды отличился Тамаш Кадар.

В параллельном матче «Шахтер» обыграл «Депр» благодаря голу Тайсона.

Финальный матч турнира состоится 17 мая и пройдет на поле стадиона «Металлист» в Харькове.

Стоит отметить, что «Шахтер» и «Динамо» встречались накануне, 21 апреля, в матче 26-го тура чемпионата Украины, победу со счетом 1:0 одержала команда из Донецка. 

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