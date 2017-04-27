Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграют в финале Кубка Украины
В рамках полуфинала Кубка Украины киевское «Динамо»
разгромило «Николаев» (4:0), а донецкий «Шахтер» с минимальным счетом обыграл «Днепр»
(1:0).
В составе киевлян хет-трик оформил Андрей Ярмоленко и
единожды отличился Тамаш Кадар.
В параллельном матче «Шахтер» обыграл «Депр» благодаря голу
Тайсона.
Финальный матч турнира состоится 17 мая и пройдет на поле стадиона «Металлист» в Харькове.
Стоит отметить, что «Шахтер» и «Динамо» встречались накануне, 21 апреля, в матче 26-го тура чемпионата Украины, победу со счетом 1:0 одержала команда из Донецка.
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