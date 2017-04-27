Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграют в финале Кубка Украины

читайте также

Сергей Ребров: Уверен, что Кличко будет полностью готов к поединку с Джошуа Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров пожелал украинскому боксеру тяжелого веса Владимиру Кличко удачи в поединке с Энтони Джошуа.

На матче киевского «Динамо» и «Шахтера» фанаты устроили расистские акции Радикальные фанаты киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» во время встречи команд в чемпионате Украины провели расистские акции на столичном стадионе «Олимпийский», сообщает RT.

Факундо Феррейра: В атаке и обороне «Шахтер» действовал как машина Форвард донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра поделился впечатлениями после матча против киевского «Динамо». Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

Бернард: Мы полностью нейтрализовали атаку «Динамо» Полузащитник донецкого «Шахтера» Бернард поделился впечатлениями после матча против киевского «Динамо» в чемпионате Украины. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

Победа «Вашингтона» и травма Овечкина, поражение сборной России и триумф «Шахтера» в украинском «классико». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.

Паулу Фонсека: Украина переживает сложный период, но мы все должны объединиться вокруг футбола Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча против киевского «Динамо» в чемпионате Украины. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

Сергей Ребров: Два удара по воротам за матч – это очень плохая статистика Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча против «Шахтера» в чемпионате Украины. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

У соседа корова сдохла: почему матч «Шахтера» и «Динамо» разочаровал Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в чемпионате Украины – 1:0. «Советский спорт» рассказывает, как это было.

«Шахтер» с минимальным счетом обыграл на выезде киевское «Динамо» В матче 26-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» на домашнем поле уступило донецкому «Шахтеру» со счетом 0:1.

Приватный танец для «Динамо». Как идет на дно киевский клуб «Советский спорт» разбирается, почему киевское «Динамо» перестало быть конкурентоспособным, отпускает лидеров и устраивает сокращения.

Дмитрий Семочко: Бышовец – очень сложный человек Бывший полузащитник «Шинника», «Уралана», «Луч-Энергии» и «Химок» Дмитрий Семочко рассказал, почему он не смог заиграть в «Шахтере». Он отметил сложный характер Анатолия Бышовца, который ранее тренировал «горняков».

Троллинг 98 уровня. Донецк против Киева, или как «Шахтер» шутит над «Динамо» Пресс-служба донецкого клуба пошутила над переносом матча и свадьбой племянницы президента киевского «Динамо».

Неистовый Луческу. Как тренер «Зенита» ведет себя в кризисные моменты В воскресенье «Зенит» ждет главный матч этой весны – против «Спартака». Поражение и даже ничья будут для питерцев смерти подобны.

Два титула и издевательство. Как Луческу играл решающие матчи в похожей ситуации Перед главной игрой петербургской карьеры Мирчи Луческу рассказываем, как он проводил с «Шахтером» важнейшие матчи с киевским «Динамо».

Давид Хочолава стал игроком «Шахтера» Защитник «Черноморца» Давид Хочолава продолжит карьеру в «Шахтере». Футболист подписал контракт с донецким клубом сроком на пять лет.

Матч «Динамо» – «Шахтер» перенесен из-за свадьбы дочери Григория Суркиса Матч чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» был перенесен на пятницу, 21 апреля, из-за свадьбы дочери экс-президента клуба, вице-президента ФИФА Григория Суркиса. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Хочу заиграть в «Шахтере». Форвард, который рвется в топ-клуб через «Анжи» Нападающий «Анжи» Филипп Будковский – о методах Александра Григоряна, коротком возвращении в Донецк и предстоящем выезде в Петербург.

«Динамо» и «Шахтер» могут встретиться в финале Кубка Украины Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины.

Агент Дмитрий Селюк: Приглашение Луческу – ошибка Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью «ССФ» обрушился с критикой на сборную России, РФПЛ и некоторые ее клубы.