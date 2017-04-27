Марко Ройс: Играть в Мюнхене невероятно тяжело

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал победу над «Баварией» (3:2) в полуфинале Кубка Германии.

«Мы неплохо начали, но играть в Мюнхене невероятно тяжело. В атаке в первом тайме мы действовали не лучшим образом. Никто не рассчитывал, что счет станет 1:2.

Но мы должны были верить в себя. У «Баварии» были моменты, которые они не реализовали. Мы организовали две контратаки и забили», - сказал Ройс.