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Марко Ройс: Играть в Мюнхене невероятно тяжело

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал победу над «Баварией» (3:2) в полуфинале Кубка Германии.

«Мы неплохо начали, но играть в Мюнхене невероятно тяжело. В атаке в первом тайме мы действовали не лучшим образом. Никто не рассчитывал, что счет станет 1:2.

Но мы должны были верить в себя. У «Баварии» были моменты, которые они не реализовали. Мы организовали две контратаки и забили», - сказал Ройс.

Матч

Бавария - Боруссия - 2:3 (2:1)

Голы

Ройс 19 (0:1). Мартинес 28 (1:1). Хуммельс 42 (2:1). Обамеянг 69 (2:2). Дембеле 74 (2:3).

Состав

Бавария: Ульрайх, Алаба, Мартинес, Лам, Хуммельс (Боатенг, 62), Алькантара, Алонсо (Мюллер, 79), Рибери (Коста, 86), Видаль, Роббен, Левандовски

Боруссия: Бюрки, Герреру, Пишчек (Пулишич, 80), Папастатопулос, Шмельцер, Бендер, Ройс (Гинтер, 90), Вайгль, Кастро (Дурм, 46), Обамеянг, Дембеле

Предупреждения:

Роббен, 31; Алонсо, 79 - Вайгль, 14; Дембеле, 26; Бюрки, 90

Судья:

Мануэль Грефе (Германия)

Место и дата

26 апреля 21:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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