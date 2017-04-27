Марко Ройс: Играть в Мюнхене невероятно тяжело
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс
прокомментировал победу над «Баварией» (3:2) в полуфинале Кубка Германии.
«Мы неплохо начали, но играть в Мюнхене невероятно
тяжело. В атаке в первом тайме мы действовали не лучшим образом. Никто не
рассчитывал, что счет станет 1:2.
Но мы должны были верить в себя. У «Баварии» были моменты, которые они не реализовали. Мы организовали две контратаки и забили», - сказал Ройс.
Матч
Бавария - Боруссия - 2:3 (2:1)
Голы
Ройс 19 (0:1). Мартинес 28 (1:1). Хуммельс 42 (2:1). Обамеянг 69 (2:2). Дембеле 74 (2:3).
Состав
Бавария: Ульрайх, Алаба, Мартинес, Лам, Хуммельс (Боатенг, 62), Алькантара, Алонсо (Мюллер, 79), Рибери (Коста, 86), Видаль, Роббен, Левандовски
Боруссия: Бюрки, Герреру, Пишчек (Пулишич, 80), Папастатопулос, Шмельцер, Бендер, Ройс (Гинтер, 90), Вайгль, Кастро (Дурм, 46), Обамеянг, Дембеле
Предупреждения:
Роббен, 31; Алонсо, 79 - Вайгль, 14; Дембеле, 26; Бюрки, 90
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
26 апреля 21:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция