«Вашингтон» обыграл «Атланту» и вышел вперед в серии
В пятом матче первого раунда плей-офф НБА «Вашингтон» на
домашней площадке переиграл «Атланту» со счетом 103:99 (23:25, 27:24, 33:30,
20:20).
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий
гостевой команды Деннис Шредер, в его активе 29 очков, 1 подбор и 11 передач, а
у хозяев площадки больше всего очков заработал Брэдли Бил – 27.
В серии до четырех побед «Вашингтон» вышел вперед – 3:2.
Шестой матч противостояния состоится 29 апреля в Атланте.
НБА. Плей-офф
Восточная конференция
Первый раунд
Пятый матч
Матч
Место и дата
27 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
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