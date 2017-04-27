«Вашингтон» обыграл «Атланту» и вышел вперед в серии

В пятом матче первого раунда плей-офф НБА «Вашингтон» на домашней площадке переиграл «Атланту» со счетом 103:99 (23:25, 27:24, 33:30, 20:20).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостевой команды Деннис Шредер, в его активе 29 очков, 1 подбор и 11 передач, а у хозяев площадки больше всего очков заработал Брэдли Бил – 27.

В серии до четырех побед «Вашингтон» вышел вперед – 3:2. Шестой матч противостояния состоится 29 апреля в Атланте.

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