Бэбкок, Маклеллан и Торторелла претендуют на «Джек Адамс Эворд»

Национальная хоккейная лига назвала имена трех претендентов на престижную награду «Джек Адамс Эворд», которая вручается тренеру, внесшему наибольший вклад в успех команды в регулярном чемпионате НХЛ.

В число номинантов попали главные тренер «Торонто» Майк Бэбкок, наставник «Эдмонтона» Тодд Маклеллан и тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.

Стоит отметить, что впервые с 1999 года в число номинантов этой награды вошла сразу два канадских специалиста.

Your Jack Adams Award finalists, for the head coach who has contributed the most to his team's success. #NHLAwards pic.twitter.com/qQqiztBNoh