Бэбкок, Маклеллан и Торторелла претендуют на «Джек Адамс Эворд»
Национальная хоккейная лига назвала имена трех претендентов
на престижную награду «Джек Адамс Эворд», которая вручается тренеру, внесшему
наибольший вклад в успех команды в регулярном чемпионате НХЛ.
В число номинантов попали главные тренер «Торонто» Майк
Бэбкок, наставник «Эдмонтона» Тодд Маклеллан и тренер «Коламбуса» Джон
Торторелла.
Стоит отметить, что впервые с 1999 года в число номинантов этой награды вошла сразу два канадских специалиста.
Your Jack Adams Award finalists, for the head coach who has contributed the most to his team's success. #NHLAwards pic.twitter.com/qQqiztBNoh— NHL (@NHL) 26 апреля 2017 г.
Напомним, «Блю Джекетс» под руководством 58-летнего
Тортореллы занял третье место в Восточной конференции, установив рекорды клуба
по количеству побед (58), очков (108) в регулярном чемпионате, а также по
количеству выигранных матчей кряду - 16.
«Торонто» на востоке
занял восьмое место и впервые с 2013 года попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а
«Эдмонтон» стал четвертым на Западе и впервые с 2006 года вышел в плей-офф НХЛ.
Стоит отметить, что «Мэйпл Лифс» и «Коламбус» уже завершили
свои выступления в Кубке Стэнли, а «Ойлерз» пробились во второй раунд, где
сыграют с «Анахаймом».