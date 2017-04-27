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Бэбкок, Маклеллан и Торторелла претендуют на «Джек Адамс Эворд»

Источник:  NHLКомментарии

Национальная хоккейная лига назвала имена трех претендентов на престижную награду «Джек Адамс Эворд», которая вручается тренеру, внесшему наибольший вклад в успех команды в регулярном чемпионате НХЛ.

В число номинантов попали главные тренер «Торонто» Майк Бэбкок, наставник «Эдмонтона» Тодд Маклеллан и тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.

Стоит отметить, что впервые с 1999 года в число номинантов этой награды вошла сразу два канадских специалиста.

Напомним, «Блю Джекетс» под руководством 58-летнего Тортореллы занял третье место в Восточной конференции, установив рекорды клуба по количеству побед (58), очков (108) в регулярном чемпионате, а также по количеству выигранных матчей кряду - 16.

 «Торонто» на востоке занял восьмое место и впервые с 2013 года попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а «Эдмонтон» стал четвертым на Западе и впервые с 2006 года вышел в плей-офф НХЛ.

Стоит отметить, что «Мэйпл Лифс» и «Коламбус» уже завершили свои выступления в Кубке Стэнли, а «Ойлерз» пробились во второй раунд, где сыграют с «Анахаймом».

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