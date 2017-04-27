Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм0 : 0Эдмонтон
Футбол  Анжи- : -Томь
Футбол  Манчестер Сити- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Амкар- : -Краснодар
Хоккей  Швеция- : -Россия
Хоккей  Оттава- : -Рейнджерс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Максим Канунников: Мы действуем разрозненно — отсюда и результат

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Нападающий «Рубина» Максим Канунников после матча 25-го тура чемпионата России по футболу против «Терека» (0:1) ответил на вопросы журналистов в микст-зоне.

– Что происходит с командой?
– Я не знаю… Не знаю, просто невозможно так. Понятно, что не все в порядке. Игры никакой.

– А в чем игра «не в порядке»? Защита, нападение?
– Центр, передача на фланги и подача — всё. Больше игры нет. Ноль ударов в створ и… И больше нечего сказать. Просто позор.

– Понять что-то можно?
– Надо что-то предпринимать, надо заткнуть свою гордость и тренироваться на полную, засучив рукава, выкладываться по максимуму на игре. Бывает, что ты проигрываешь, но проигрываешь достойно. Когда ты играешь без желания — конечно, ничего не придет. Только если вся команда побежит, если будет какое-то движение — только тогда будет что-то получаться. А сейчас мы действуем разрозненно — отсюда и результат. 

Матч

Рубин - Терек - 0:1 (0:1)

Голы

Мбенг 44 (0:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кузьмин, Санчес, Самбрано, Цакташ, Сонг (Мвила, 38), Лестьенн (Рочина, 68), Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Ткачук, 78)

Терек: Городов, Анхель, Родолфо, Семёнов, Плиев, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Мбенг (Балай, 79), Лебеденко (Иванов, 81), Митришев (Торже, 69)

Предупреждения:

Цакташ, 30; Самбрано, 75; Мвила, 76; Санчес, 83 - Кузяев, 15; Плиев, 24

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

26 апреля 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Рыжиков: Такая игра во всех линиях не красит «Рубин»Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением о матче 25-го тура чемпионата России с «Тереком» (0:1).Олег Кузьмин: Много проблем, мы прекрасно это понимаем и пытаемся исправить ситуациюКапитан «Рубина» Олег Кузьмин, впервые вышедший на поле после длительного восстановления от травмы, в беседе с журналистами поделился мнением о матче 25-го тура чемпионата России с «Тереком» (0:1).Александр Головин: Не сказал бы, что мы разорвали Тарасова и Денисова в центре поляПолузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:0) в рамках 25-го тура чемпионата России.Неманья Пейчинович: 0:4 – это перебор, на столько ЦСКА не наиграл, но победу заслужилЗащитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал поражение от ЦСКА (0:4) в матче 25-го тура чемпионата России.Роман Бабаев: Говорят, что ЦСКА играет от обороны, но сегодняшний матч это опровергГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:0) в 25-м туре чемпионата России.Мануэль Фернандеш: Хотел бы извиниться от имени команды (видео)Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш обратился к болельщикам после поражения от ЦСКА (0:4) в 25-м туре чемпионата России.Для кого медали «Спартака» будут первыми в жизни?Для кого медали «Спартака» будут первыми в жизни?«Советский спорт» изучил регалии нынешних красно-белых и выяснил: лидеры команды до сих пор не знали опыта больших побед.Вадим Скрипченко: Считаю заслуженной победу «Арсенала»После матча «Арсенал» - «Крылья Советов» (2:0) главный тренер гостей Вадим Скрипченко признал, что соперник выглядел лучше.Юрий Семин: ЦСКА нас полностью переигралНаставник «Локомотива» Юрий Семин остался разочарован разгромом от ЦСКА (0:4) в рамках 25-го тура РФПЛ.Сергей Кирьяков: Игру с «Крыльями» вытянули на жилахПосле матча «Арсенал» - «Крылья Советов» (2:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков поблагодарил футболистов своей команды за самоотдачу.Виктор Гончаренко: Меня расстраивает потеря Алана ДзагоеваГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи с «Локомотивом» (4:0) в рамках 25-го тура РФПЛ.Сергей Кирьяков: Спасибо болельщикам за красивые баннерыПосле матча «Арсенал» - «Крылья Советов» (2:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков поделился мнением о баннерах с призывами к его отставке.Страшно, Каррера? ЦСКА разгромил «Локомотив» (видео)Страшно, Каррера? ЦСКА разгромил «Локомотив» (видео)ЦСКА на своем поле по всем статьям разгромил «Локомотив» и продолжает преследовать «Спартак».Гол Мбенга принес «Тереку» победу над «Рубином»«Рубин» дома уступил «Тереку» (0:1) в 25-м туре чемпионата России.ЦСКА отправил четыре безответных мяча в ворота «Локомотива»ЦСКА дома крупно обыграл «Локомотив» (4:0) в 25-м туре чемпионата России.«Арсенал» выиграл у «Крыльев Советов» и покинул зону вылетаФутболисты тульского «Арсенала» на своем поле переиграли самарские «Крылья Советов» в матче 25-го тура российской премьер-лиги со счетом 2:0.Лука Джорджевич: Нужно выкладываться на поле, а судейство пусть анализируют другиеНападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился впечатлениями от победы в матче с «Оренбургом» (1:0).Президент «Оренбурга»: Что тут говорить о судействе - «Зенит» выиграл, значит, был сильнееПрезидент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал игру команды против «Зенита» (0:1) в матче 25-го тура РФПЛ.Юрий Жирков: Я прокинул мяч и наткнулся на ногу ГеоргиеваЗащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился впечатлениями от победы в матче с «Оренбургом» (1:0).Мирча Луческу: «Оренбург» своим прессингом заставлял «Зенит» нервничатьГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы в матче с «Оренбургом» (1:0).
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Монако» в полуфинале Кубка Франции
Футбол
«Тоттенхэм» на выезде дожал «Кристал Пэлас»
Футбол
Дортмундская «Боруссия» вышла в финал Кубка Германии, обыграв «Баварию»
Футбол
Автогол Хута принес «Арсеналу» победу над «Лестером»
все новости
Терек
Тереккалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Максим Канунников
Максим Канунниковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости