Максим Канунников: Мы действуем разрозненно — отсюда и результат
Нападающий «Рубина» Максим Канунников после матча 25-го тура
чемпионата России по футболу против «Терека» (0:1) ответил на вопросы
журналистов в микст-зоне.
– Что происходит с
командой?
– Я не знаю… Не знаю, просто невозможно так. Понятно, что не все в порядке. Игры никакой.
– А в чем игра «не в
порядке»? Защита, нападение?
– Центр, передача на фланги и подача — всё. Больше игры нет. Ноль ударов в створ и… И больше нечего сказать. Просто позор.
– Понять что-то
можно?
– Надо что-то предпринимать, надо заткнуть свою гордость и тренироваться на полную, засучив рукава, выкладываться по максимуму на игре. Бывает, что ты проигрываешь, но проигрываешь достойно. Когда ты играешь без желания — конечно, ничего не придет. Только если вся команда побежит, если будет какое-то движение — только тогда будет что-то получаться. А сейчас мы действуем разрозненно — отсюда и результат.
Матч
Голы
Мбенг 44 (0:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кузьмин, Санчес, Самбрано, Цакташ, Сонг (Мвила, 38), Лестьенн (Рочина, 68), Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Ткачук, 78)
Терек: Городов, Анхель, Родолфо, Семёнов, Плиев, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Мбенг (Балай, 79), Лебеденко (Иванов, 81), Митришев (Торже, 69)
Предупреждения:
Цакташ, 30; Самбрано, 75; Мвила, 76; Санчес, 83 - Кузяев, 15; Плиев, 24
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
26 апреля 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция