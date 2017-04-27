Максим Канунников: Мы действуем разрозненно — отсюда и результат

Нападающий «Рубина» Максим Канунников после матча 25-го тура чемпионата России по футболу против «Терека» (0:1) ответил на вопросы журналистов в микст-зоне.

– Что происходит с командой?

– Я не знаю… Не знаю, просто невозможно так. Понятно, что не все в порядке. Игры никакой.

– А в чем игра «не в порядке»? Защита, нападение?

– Центр, передача на фланги и подача — всё. Больше игры нет. Ноль ударов в створ и… И больше нечего сказать. Просто позор.

– Понять что-то можно?

– Надо что-то предпринимать, надо заткнуть свою гордость и тренироваться на полную, засучив рукава, выкладываться по максимуму на игре. Бывает, что ты проигрываешь, но проигрываешь достойно. Когда ты играешь без желания — конечно, ничего не придет. Только если вся команда побежит, если будет какое-то движение — только тогда будет что-то получаться. А сейчас мы действуем разрозненно — отсюда и результат.