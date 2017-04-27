Олег Кузьмин: Много проблем, мы прекрасно это понимаем и пытаемся исправить ситуацию

Капитан «Рубина» Олег Кузьмин, впервые вышедший на поле после длительного восстановления от травмы, в беседе с журналистами поделился мнением о матче 25-го тура чемпионата России с «Тереком» (0:1).

– Олег, что происходит с командой?

– Не может команда победить. Не хватает борьбы, не хватает движения, много проблем, все мы прекрасно это понимаем, пытаемся исправить ситуацию.

– Это проблема взаимоотношения в команде или команды и тренера?

– С этим проблем нет, и в команде, и с тренером нормальные отношения, хороший коллектив. Это игровые проблемы.

– Сейчас турнирных задач нет. Как можно встряхнуться, что надо сделать?

– Выход один: нужно работать, не вешать голову, делать выводы. Каждому посмотреть, прежде всего, на себя. От этого уже отталкиваться.

– Как вы себя чувствуете после долгого перерыва

– Давно не играл: 11 месяцев – это не 10 дней. В первые минуты было тяжеловато, но в основном нормально, выдержал. Понятно, что ещё не хватает игрового ритма, большой перерыв сказывается.