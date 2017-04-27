Олег Кузьмин: Много проблем, мы прекрасно это понимаем и пытаемся исправить ситуацию
Капитан «Рубина» Олег Кузьмин, впервые вышедший на поле
после длительного восстановления от травмы, в беседе с журналистами поделился
мнением о матче 25-го тура чемпионата России с «Тереком» (0:1).
– Олег, что происходит
с командой?
– Не может команда победить. Не хватает борьбы, не хватает движения, много проблем, все мы прекрасно это понимаем, пытаемся исправить ситуацию.
– Это проблема
взаимоотношения в команде или команды и тренера?
– С этим проблем нет, и в команде, и с тренером нормальные отношения, хороший коллектив. Это игровые проблемы.
– Сейчас турнирных
задач нет. Как можно встряхнуться, что надо сделать?
– Выход один: нужно работать, не вешать голову, делать выводы. Каждому посмотреть, прежде всего, на себя. От этого уже отталкиваться.
– Как вы себя чувствуете
после долгого перерыва
– Давно не играл: 11 месяцев – это не 10 дней. В первые минуты было тяжеловато, но в основном нормально, выдержал. Понятно, что ещё не хватает игрового ритма, большой перерыв сказывается.
Матч
Голы
Мбенг 44 (0:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кузьмин, Санчес, Самбрано, Цакташ, Сонг (Мвила, 38), Лестьенн (Рочина, 68), Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Ткачук, 78)
Терек: Городов, Анхель, Родолфо, Семёнов, Плиев, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Мбенг (Балай, 79), Лебеденко (Иванов, 81), Митришев (Торже, 69)
Предупреждения:
Цакташ, 30; Самбрано, 75; Мвила, 76; Санчес, 83 - Кузяев, 15; Плиев, 24
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
26 апреля 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция