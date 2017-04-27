Сергей Рыжиков: Такая игра во всех линиях не красит «Рубин»
Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением о матче
25-го тура чемпионата России с «Тереком» (0:1).
– Что происходит с
командой с зимы?
– Не знаю, у меня нет объяснения этому. Как снежным ком накатывается, с каждым матчем всё хуже и хуже. Много травм, нет моментов у чужих ворот, пропускаем. Нужно разбираться, ответа на ваш вопрос у меня нет.
– Болельщики задают
вопросы о самоотдаче отдельных футболистов на поле. Нет ли разговора внутри
команды о том, что выкладываться нужно не только на сто процентов, но и больше?
– Разговоры разговорами, мы разговариваем уже два месяца, не помогают они. Дело нужно делать, а получается, мы своё дело делаем плохо. И не в болельщиках дело, не в клубе, а именно в команде. Сегодня зрители пришли, поле было в очень хорошем состоянии, но за футбол, который мы показали, очень стыдно. Такая игра во всех линиях не красит «Рубин».
Матч
Голы
Мбенг 44 (0:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кузьмин, Санчес, Самбрано, Цакташ, Сонг (Мвила, 38), Лестьенн (Рочина, 68), Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Ткачук, 78)
Терек: Городов, Анхель, Родолфо, Семёнов, Плиев, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Мбенг (Балай, 79), Лебеденко (Иванов, 81), Митришев (Торже, 69)
Предупреждения:
Цакташ, 30; Самбрано, 75; Мвила, 76; Санчес, 83 - Кузяев, 15; Плиев, 24
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
26 апреля 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция