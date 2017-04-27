Сергей Рыжиков: Такая игра во всех линиях не красит «Рубин»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением о матче 25-го тура чемпионата России с «Тереком» (0:1).

– Что происходит с командой с зимы?

– Не знаю, у меня нет объяснения этому. Как снежным ком накатывается, с каждым матчем всё хуже и хуже. Много травм, нет моментов у чужих ворот, пропускаем. Нужно разбираться, ответа на ваш вопрос у меня нет.

– Болельщики задают вопросы о самоотдаче отдельных футболистов на поле. Нет ли разговора внутри команды о том, что выкладываться нужно не только на сто процентов, но и больше?

– Разговоры разговорами, мы разговариваем уже два месяца, не помогают они. Дело нужно делать, а получается, мы своё дело делаем плохо. И не в болельщиках дело, не в клубе, а именно в команде. Сегодня зрители пришли, поле было в очень хорошем состоянии, но за футбол, который мы показали, очень стыдно. Такая игра во всех линиях не красит «Рубин».