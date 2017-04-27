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«Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче второго раунда Кубка Стэнли «Сент-Луис» на домашнем льду уступил «Нэшвиллу» со счетом 3:4.

В составе победителей дубль оформил Пи Кей Суббэн и по разу отличились Колин Уилсон, Филип Форсберг и Вернон Фиддлер, а у хозяев льда шайбы забросили Колтон Парэйко, Джейден Шварц и Владимир Соботка.

Российский форвард хозяев льда Владимир Тарасенко провел на льду 19 минут 31 секунду, но полезными действиями не отметился.

В серии до четырех побед «Предаторз» повел в счете – 1:0. Второй матч противостояния состоится 29 апреля в Сент-Луисе.

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