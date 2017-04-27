«Амкар» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)

В рамках 25-го тура чемпионата России «Амкар» сыграет с «Краснодаром».

Встреча пройдет на поле стадиона «Звезда» в Перми начнется в 17:0 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

«Краснодар» с 41-м очком занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Амкар» расположился на восьмой строчке, имея в активе 34 балла.

Напомним, команды уже встречались в минувшем году в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась победой «быков» со счетом 1:0.