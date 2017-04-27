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«Анжи» – «Томь». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках 25-го тура чемпионата России «Анжи» сыграет с «Томью».

Встреча пройдет на поле «Анжи-Арены» в Каспийске и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

«Анжи» с 27-ю очками занимает 12-е место в турнирной таблице, а «Томь» расположилась на 16-й строчке, имея в активе 13 баллов.

Напомним, команды уже встречались в минувшем году в матче первого круга РФПЛ, тогда победу со счетом 3:0 одержала команда из Махачкалы.

Матч

Анжи - Томь

Место и дата

27 апреля 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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