«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Начало текстовой трансляции в 22:00 (мск)

В рамках перенесенного матча 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Встреча пройдет на поле стадиона «Этихад» в Манчестере и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Манчестер Сити» с 64 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Юнайтед» расположился строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.

Напомним, в сентябре минувшего года команды встречались в матче первого круга АПЛ, тогда победу со счетом 2:1 одержали подопечные Хосепа Гвардиолы. Спустя месяц команды встретились в 1/8 финала Кубка футбольной лиги, где с минимальным счетом (1:0) победила команда Жозе Моуринью.