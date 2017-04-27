«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Начало текстовой трансляции в 22:00 (мск)
В рамках перенесенного матча 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер
Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Встреча пройдет на поле стадиона «Этихад» в Манчестере и начнется
в 22:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Манчестер Сити» с 64 очками занимает четвертое место в
турнирной таблице, а «Юнайтед» расположился строчкой ниже, имея в активе на
одно очко меньше.
Напомним, в сентябре минувшего года команды встречались в матче первого круга АПЛ, тогда победу со счетом 2:1 одержали подопечные Хосепа Гвардиолы. Спустя месяц команды встретились в 1/8 финала Кубка футбольной лиги, где с минимальным счетом (1:0) победила команда Жозе Моуринью.
Матч
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Место и дата
27 апреля 22:00, Этихад, Текстовая трансляция