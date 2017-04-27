«Бостон» обыграл «Чикаго» в пятом матче плей-офф НБА
В пятом матче первого раунда плей-офф НБА «Бостон» на
домашней площадке обыграл «Чикаго» со счетом 108:97 (23:20, 29:30, 27:31,
29:16).
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостевой
команды Дуэйн Уэйд, в его активе 26 очков, 11 подборов и 8 передач.
В серии до четырех побед «Бостон» вышел вперед – 3-2. Шестой
матч противостояния состоится 29 апреля в Чикаго.
НБА. Плей-офф
Восточная конференция
Первый раунд
Пятый матч
Матч
Место и дата
27 апреля 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
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