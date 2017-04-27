Возвращение Шараповой и голевая феерия «Реала», «Барсы», «ПСЖ», «Боруссии» Д и ЦСКА. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

Российская теннисистка Мария Шарапова после длительной дисквалификации вернулась на корт и обыграла в двух партиях итальянку Роберту Винчи.

Вчерашний вечер был очень богат на разгромы, так в московском дерби ЦСКА забил четыре безответных мяча в ворота «Локомотива».

В примере «Барселона» разгромила «Осасуну», забив семь мячей, два из которых записал на свой счет Месси.

В параллельном матче мадридский «Реал» забил шесть мячей в ворота «Депортиво».

В полуфинале Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» очень легко разделался с «Монако».

А в полуфинале Кубка Германии дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Баварией».

Матч АПЛ между «Арсеналом» и «Лестером» завершился победой «канониров» не без доли везения, а главный соперник команды Арсена Венгера «Тоттенхэм» с трудом обыграл «Кристал Пэлас».

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграют в финале Кубка Украины, киевляне вчера тоже победили с крупным счетом, хет-трик оформил Андрей Ярмоленко.

«Сент-Луис» на домашнем льду уступил «Нэшвиллу» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли.

НХЛ назвала имена трех претендентов на престижную награду «Джек Адамс Эворд», которая вручается лучшему тренеру «регулярки».

Видео дня: Мануэль Фернандеш обратился к болельщикам после поражения от ЦСКА

Цитата дня: «Я готов сняться в 11-й части фильма «Форсаж»", - Даниил Квят, российский пилот Формулы-1.

Блог дня: Увидел пенальти, не увидел пенальти, удалил невиновного! Как судья Вилков влиял на результаты матча

Тест дня: Футболистка дня. Самый двуликий тест «Советского спорта»

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