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Александр Елагин: «МЮ» находится на подъеме, думаю, команда Моуринью обыграет «Манчестер Сити»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Елагин поделился ожиданиями от предстоящей встречи между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре АПЛ.

Напомним, манкунианское дерби состоится сегодня, 27 апреля, на стадионе «Этихад Стэдиум» и стартует в 22.00 мск.

– Есть ли шансы у команды Моуринью обыграть «Сити» в таком состоянии?
– А что вы имеете ввиду? Травмы Ибрагимовича и Рохо?

– Именно. К тому же, не сыграет Поль Погба.
– Да, вылет Златана – это огромная потеря для команды, но у «Юнайтед» такой запас прочности, что Моуринью есть кем заменить травмированных игроков. Вообще, «красные дьяволы» сейчас находятся в состоянии подъема, и в этом заслуга Ибрагимовича, который «разогнал» команду. Он сделал большое дело. При том, что этому человеку уже далеко за 30. Златан повел за собой молодежь, и вот на этом подъеме, как мне кажется, «МЮ» способен обыграть «Манчестер Сити», – заявил Елагин.

Полную версию интервью с Александром Елагиным читайте сегодня, в 12.00, на сайте «Советского спорта».

Матч

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

Место и дата

27 апреля 22:00, Этихад, Текстовая трансляция

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