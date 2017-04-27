«МЮ» начал переговоры по трансферу Облака
Руководство «Манчестер Юнайтед» приступило к поискам замены Давиду Де Хеа, который грядущим летом собирается перейти в «Реал».
Как сообщает Manchester Evening News, английский клуб намерен приобрести голкипера «Атлетико» Яна Облака. Отмечается, что «красные дьяволы» приступили к переговорам с агентом игрока.
В нынешнем сезоне 24-летний словенец провел во всех турнирах 35 матчей, пропустил 22 гола и в 19-ти встречах оставлял свои ворота «сухими».
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