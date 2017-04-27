Карякин получил звание мастера спорта международного класса

Как сообщает Znak, уральский квадроциклист Сергей Карякин, ставший победителем ралли «Дакар» в этом году, получил звание мастера спорта международного класса.

«Дорогие друзья, сегодня это свершилось! Сегодня я стал Мастером спорта международного класса! Многие спрашивают: не все ли равно мне, есть у меня это звание или нет. Скажу точно раз и навсегда — мне не все равно!» — написал спортсмен на своей странице в Facebook.



Отметим, что Карякин – первый представитель РФ, принявший участие в крупнейшем в мире ралли-марафоне «Дакар» в классе квадроциклы. Его дебют состоялся в 2014 году.