«Эдмонтон», одолев «Анахайм», вышел вперед в серии
Хоккеисты «Эдмонтона» в первом матче полуфинала Западной конференции нанесли поражение «Анахайму».
Встреча между командами завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.
Отметим, что российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провел на льду 10 минут и заработал 2 удаления.
Второй матч серии состоится на домашней арене Анахайма» 29 апреля и стартует в 5.30 мск.
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Матч
Анахайм - Эдмонтон - 3:5 (0:0, 1:1, 2:4)
Голы:
Гецлаф (Кеслер, Фаулер), 20:37 (1:0). Летесту (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 26:22 (1:1). Летесту (Макдэвид, Драйзайтль), 46:23 (1:2). Ларссон (Марун, Драйзайтль), 48:03 (1:3). Ивз (Гецлаф, Монтур), 49:22 (2:3). Сильверберг (Кеслер, Кольяно), 50:47 (3:3). Ларссон (Марун, Клефбом), 55:20 (3:4). Драйзайтль (Лучич, Ларссон), 58:55 (3:5).
Место и дата
27 апреля 05:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция