Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм3 : 5Эдмонтон
Футбол  Анжи- : -Томь
Футбол  Манчестер Сити- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Амкар- : -Краснодар
Хоккей  Швеция- : -Россия
Хоккей  Оттава- : -Рейнджерс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Милан» не собирается продавать Доннаруму в «Манчестер Юнайтед» и предложит ему новый контракт

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Милана» планирует сохранить в своих рядах голкипера Джанлуиджи Доннарумму, на которого претендует «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает La Repubblica, боссы итальянского клуба готовят новое соглашение для 18-летнего игрока, согласно которому его зарплата составит 3,5 млн евро в год. При этом отмечается, что в случае продажи в другой клуб агент футболиста Мино Райола получит 15% от суммы трансфера.

Ранее сообщалось, что помимо «МЮ», на голкипера претендуют «Реал» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Доннарумма сыграл во всех турнирах 36 матчей, пропустил 41 мяч и в 11-ти встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает голкипера в 20 млн евро, а его контракт с «Миланом» истекает летом 2018 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«МЮ» начал переговоры по трансферу ОблакаРуководство «Манчестер Юнайтед» приступило к поискам замены Давида Де Хеа, который грядущим летом собирается перейти в «Реал».«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Начало текстовой трансляции в 22:00 (мск)В рамках перенесенного матча 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед».Погба не сыграет с «Манчестер Сити»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит встречу 26-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити», сообщил на предматчевой пресс-конференции главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.«Монако» хочет заменить Мбаппе форвардом «Барселоны»Как сообщает Газета.ru со ссылкой на France Football, форвард «Барселоны» Пако Алькасер может перебраться в чемпионат Франции.Антонио Валенсия: Болельщиков ждет настоящий спектакль, мы готовы к дербиАнтонио Валенсия: Болельщиков ждет настоящий спектакль, мы готовы к дербиЗащитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия дал интервью клубной пресс-службе в преддверии дерби против «Манчестер Сити».Президент «Наполи»: «Челси» предлагал за Кулибали 55 млн евроПрезидент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что минувшим летом «Челси» по инициативе Антонио Конте пытался приобрести защитника Калиду Кулибали.Зидан проявляет интерес к форварду «Монако» МбаппеФорвард «Монако» Килиан Мбаппе может перебраться в чемпионат Испании. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на L'Equipe.Сергей Юран: «Спартаку» нужно сохранить Промеса, если у команды есть цели в Лиге чемпионовБывший нападающий «Спартака», тренер Сергей Юран поделился своим мнением о дальнейшей судьбе форварда красно-белых Квинси Промеса.Ибрагимович завершает карьеру из-за травмы. Или нет? Главный вопрос весныИбрагимович завершает карьеру из-за травмы. Или нет? Главный вопрос весныЗлатан получил тяжелую травму: «МЮ» отменил его новый контракт, вместо борьбы за ЛЧ в двух турнирах Ибра улетел в Америку. Это конец?Промес может покинуть «Спартак» летомЛучший бомбардир московского «Спартака» Квинси Промес может покинуть команду в летнее трансферное окно, если сам выразит такое желание.Маркус Рэшфорд: Очень хотим, чтобы Ибрагимович остался в «Манчестер Юнайтед»Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о влиянии Златана Ибрагимовича на свою карьеру, отметив, что игроки «красных дьяволов» хотят, чтобы шведский нападающий остался в команде.Бастиан Швайнштайгер: Решение перейти из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед» было правильнымПолузащитник «Чикаго Файр», бывший капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер не жалеет о том, что в 2015 году перешел из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед».Хамес вновь повздорил с Зиданом и собирается перейти в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес принял решение перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Don Balon.Моуринью хочет, чтобы «Реал» включил в сделку по Де Хеа Альваро МоратуГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет воспользоваться трансфером Давида Де Хеа в мадридский «Реал».Арсен Венгер: «Арсенал» не продаст Санчеса в английский клуб, это точноГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о ситуации полузащитника «пушкарей» Алексиса Санчеса.«МЮ» собирается потратить на трансферы 170 млн фунтовРуководство «Манчестер Юнайтед» грядущим летом планирует выделить порядка 170 млн фунтов на усиление состава. Об этом сообщает Independent.«Тоттенхэм» не собирается отпускать Алдервейрелда и готов повысить ему зарплатуРуководство и тренерский штаб «Тоттенхэма» довольны выступлением защитника Тоби Алдервейрелда.Зидан считает, что «Реалу» не нужен АзарПолузащитник «Челси» Эден Азар может остаться в лондонском клубе. Об этом сообщает издание Marca.Агент Пасторе: Хавьер покажет зрелищную игру, если вернется в серию А, но его уход из «ПСЖ» сейчас невозможенФутбольный агент Марсело Симонян, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Хавьера Пасторе, исключил уход своего клиента.Технический директор «Барселоны» объяснил, почему клуб не собирается приглашать ДибалуТехнический директор «Барселоны» Роберто Фернандес исключил переход в каталонский клуб нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.
Футбол
Донецкий «Шахтер» и «Динамо» (Киев) сыграют в финале Кубка Украины
Футбол
Мануэль Фернандеш: Хотел бы извиниться от имени команды (видео)
Футбол
«Реал» на выезде разгромил «Депортиво», забив шесть мячей
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Монако» в полуфинале Кубка Франции
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Милан
Миланкалендарьстатистика
Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннаруммавсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы