«Милан» не собирается продавать Доннаруму в «Манчестер Юнайтед» и предложит ему новый контракт

Руководство «Милана» планирует сохранить в своих рядах голкипера Джанлуиджи Доннарумму, на которого претендует «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает La Repubblica, боссы итальянского клуба готовят новое соглашение для 18-летнего игрока, согласно которому его зарплата составит 3,5 млн евро в год. При этом отмечается, что в случае продажи в другой клуб агент футболиста Мино Райола получит 15% от суммы трансфера.

Ранее сообщалось, что помимо «МЮ», на голкипера претендуют «Реал» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Доннарумма сыграл во всех турнирах 36 матчей, пропустил 41 мяч и в 11-ти встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает голкипера в 20 млн евро, а его контракт с «Миланом» истекает летом 2018 года.