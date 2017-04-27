ВФВ объявила расписание матчей «Финала шести» мужской Суперлиги
Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола, стал известен состав групп и расписание матчей «Финала шести» мужской Суперлиги.
Напомним, турнир состоится в Москве с 6 по 11 мая.
Участниками группы А стали «Зенит» (Казань), «Локомотив» (Новосибирск), «Газпром-Югра» (Сургут). В группе Б оказались «Динамо» (Москва), «Белогорье» (Белгород), «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой).
Расписание матчей выглядит следующим образом:
6 мая
«Локомотив» (Новосибирск) – «Газпром-Югра» (Сургут).
«Белогорье» (Белгород) – «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой).
7 мая
«Зенит» (Казань) – «Локомотив» (Новосибирск).
«Динамо» (Москва) – «Белогорье» (Белгород).
8 мая
«Зенит» (Казань) – «Газпром-Югра» (Сургут).
«Динамо» (Москва) – «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой).
10 мая
Матч за пятое место и полуфиналы.
11 мая
Матч за третье место и финал.