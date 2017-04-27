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ВФВ объявила расписание матчей «Финала шести» мужской Суперлиги

Источник:  Всероссийская Федерация волейболаКомментарии

Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола, стал известен состав групп и расписание матчей «Финала шести» мужской Суперлиги.

Напомним, турнир состоится в Москве с 6 по 11 мая.

Участниками группы А стали «Зенит» (Казань), «Локомотив» (Новосибирск), «Газпром-Югра» (Сургут). В группе Б оказались «Динамо» (Москва), «Белогорье» (Белгород), «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой).

Расписание матчей выглядит следующим образом:

6 мая

«Локомотив» (Новосибирск) – «Газпром-Югра» (Сургут).

«Белогорье» (Белгород) – «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой).

7 мая

«Зенит» (Казань) – «Локомотив» (Новосибирск).

«Динамо» (Москва) – «Белогорье» (Белгород).

8 мая

«Зенит» (Казань) – «Газпром-Югра» (Сургут).

«Динамо» (Москва) – «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой).

10 мая

Матч за пятое место и полуфиналы.

11 мая

Матч за третье место и финал.

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