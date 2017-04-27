Сборная России вышла в 1/8 финала чемпионата мира в Канаде

Россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий нанесли поражение команде Новой Зеландии на чемпионате мира в дабл-миксте.

Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу спортсменов из РФ. Для национальной команды эта победа стала пятой в шести встречах.

Таким образом, Брызгалова и Крушельницкий вышли в 1/8 финала. Их соперник станет известен позднее.

Отметим, что сборной России нужно завершить этап в семерке лучших, чтобы гарантировать себе участие в Олимпийских играх 2018 года, которые состоятся в Пхенчхане (Южная Корея).