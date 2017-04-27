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Россияне Иванов/Созонов пробились во второй круг чемпионата Европы по бадминтону

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов, обыграв итальянцев Лукаса Оселе и Кевина Стробла, вышли во второй круг парного разряда на чемпионате Европы по бадминтону, который проходит в Кольдинге (Дания).

Встреча между спортсменами завершилась со счетом 21:8, 21:6 в пользу представителей РФ.

Также во второй круг в парном разряде у мужчин пробились Евгений Дремин/Денис Грачев, одержавшие верх над парой Геннадий Натаров/Артем Почтарев из Украины (21:12, 21:14), а у женщин – Анастасия Червякова/Ольга Морозова, обыгравшие немок Йоханну Голишевски и Лару Кеплайн –  21:16, 21:19. 

Добавим, что дуэты Константин Абрамов/Александр Зинченко и Екатерина Болотова/Алина Давлетова в своих матчах первого круга победить не смогли.
В турнирах одиночников в третий круг чемпионата Европы вышли россияне Владимир Мальков, одолевший чеха Милана Лудика со счетом 21:19, 21:10, и Евгения Косецкая, оказавшаяся сильнее венгерки Агнеш Короши – 21:10, 21:7. Проиграли свои матчи Наталья Перминова, которую не пустила дальше немка Фабьенн Депре – 21:13, 21:14, и Сергей Сирант, уступивший французу Брису Леверде (18:21, 21:16, 18:21).

Чемпионат Европы в Кольдинге завершится 30 апреля.

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