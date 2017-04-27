Андрей Кошкин: Думаю, с Вартаняном закатим хорошую битву

Претендент на титул чемпиона ACB в легком весе Андрей Кошкин рассказал о смене соперника и своем настрое на поединок.

«В понедельник поздно вечером по нашему времени мне сообщили новость о том, что Азиз снялся с боя. Ничего страшного в замене соперника я не вижу. Я наоборот получил новый заряд энергии и настроился на нового соперника. Пол ночи не мог уснуть даже, переполняла энергия и желание хоть сейчас выйти в «клетку». С утра бегом побежал в зал готовиться под нового соперника. Есть время, еще какие-то его дыры изучить, поработать под него. В принципе, я знаю, что он делает в бою. Последние бои хорошо провел: и с Сарнавским, и с Шаблием. Замена соперника была вынужденной и Эдуард, конечно, больше всех заслуживает этот бой.

Да, у него накопилась усталость. У меня получилось, в принципе, тоже самое: я готовился, потом бой не состоялся, а у него состоялся. Ну и также я после небольшого отдыха продолжал тренировки и сейчас тоже усталость копится. Я думаю, здесь мы будем в психологическом плане примерно в одинаковых условиях. И у него сейчас настрой довольно серьезный: он шел к этому титулу, ведь неизвестно, когда такой шанс выпадет. Я думаю, он будет в хорошей форме и я даже не знаю, с кем мне было бы удобнее в стилистическом плане: с Абдулвахабовым или Вартаняном. Думаю, что легко ни там ни там не было бы.

Настраиваюсь на пять тяжелых раундов. Бой будет трудовой, нужно будет все сделать для победы и не допускать ошибок. Настрой у меня боевой. Осталось две недели еще потренироваться хорошо, потом весогоночка, настроится и в бой. Я думаю, с Вартаняном закатим хорошую битву, даже, наверное, зрелищнее, чем вышел бы бой с Азизом», - сказал Кошкин.

Напомним, что бой за «временный» титул в легком весе между Андреем Кошкиным и Эдуардом Вартаняном пройдет 20 мая, на турнире АСВ в Санкт-Петербурге.