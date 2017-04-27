«Рубин» повторил свою худшую серию без побед в одном сезоне

«Рубин» в среду, 27 апреля, проиграл грозненскому «Тереку» в матче 25-го тура РФПЛ (0:1) и довел свою серию без побед до семи.

В текущем сезоне «Рубин» последний раз выигрывал 6 марта в гостевом мачте против «Анжи» (1:0) в рамках 18-го тура чемпионата России. По ходу нынешней серии клуб из Казани четыре раза уступил и трижды в матчах с участием «Рубина» был зафиксирован ничейный результат.

До этого подобное с казанским клубом случалось дважды: в 2004 (три поражения и четыре ничьи) и в 2006 (три поражения и четыре ничейных результата).



Добавим, что казанцы с 29 очками занимают на данный момент 11-е место. В следующем туре «Рубин» 29 апреля сыграет на выезде с «Локомотивом».