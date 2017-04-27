«Рубин» повторил свою худшую серию без побед в одном сезоне
«Рубин» в среду, 27 апреля, проиграл грозненскому «Тереку» в матче 25-го тура РФПЛ (0:1) и довел свою серию без побед до семи.
В текущем сезоне «Рубин» последний раз выигрывал 6 марта в гостевом мачте против «Анжи» (1:0) в рамках 18-го тура чемпионата России. По ходу нынешней серии клуб из Казани четыре раза уступил и трижды в матчах с участием «Рубина» был зафиксирован ничейный результат.
До этого
подобное с казанским клубом случалось
дважды: в 2004 (три поражения и четыре
ничьи) и в 2006 (три поражения и четыре
ничейных результата).
Добавим, что казанцы с 29 очками занимают на данный момент 11-е место. В следующем туре «Рубин» 29 апреля сыграет на выезде с «Локомотивом».
Матч
Голы
Мбенг 44 (0:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кузьмин, Санчес, Самбрано, Цакташ, Сонг (Мвила, 38), Лестьенн (Рочина, 68), Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Ткачук, 78)
Терек: Городов, Анхель, Родолфо, Семёнов, Плиев, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Мбенг (Балай, 79), Лебеденко (Иванов, 81), Митришев (Торже, 69)
Предупреждения:
Цакташ, 30; Самбрано, 75; Мвила, 76; Санчес, 83 - Кузяев, 15; Плиев, 24
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
26 апреля 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция