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«Рубин» повторил свою худшую серию без побед в одном сезоне

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

«Рубин» в среду, 27 апреля, проиграл грозненскому «Тереку» в матче 25-го тура РФПЛ (0:1) и довел свою серию без побед до семи.

В текущем сезоне «Рубин» последний раз выигрывал 6 марта в гостевом мачте против «Анжи» (1:0) в рамках 18-го тура чемпионата России. По ходу нынешней серии клуб из Казани четыре раза уступил и трижды в матчах с участием «Рубина» был зафиксирован ничейный результат.

До этого подобное с казанским клубом случалось дважды: в 2004 (три поражения и четыре ничьи) и в 2006 (три поражения и четыре ничейных результата).

Добавим, что казанцы с 29 очками занимают на данный момент 11-е место. В следующем туре «Рубин» 29 апреля сыграет на выезде с «Локомотивом».

Матч

Рубин - Терек - 0:1 (0:1)

Голы

Мбенг 44 (0:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кузьмин, Санчес, Самбрано, Цакташ, Сонг (Мвила, 38), Лестьенн (Рочина, 68), Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Ткачук, 78)

Терек: Городов, Анхель, Родолфо, Семёнов, Плиев, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Мбенг (Балай, 79), Лебеденко (Иванов, 81), Митришев (Торже, 69)

Предупреждения:

Цакташ, 30; Самбрано, 75; Мвила, 76; Санчес, 83 - Кузяев, 15; Плиев, 24

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

26 апреля 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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