Состав участников турнира Road To M-1 Санкт-Петербург

читайте также

Артем Фролов: Талех хороший парень, но в рейдже все знакомства заканчиваются Не знающий поражений российский боец ММА Артем Фролов рассказал о подготовке к предстоящему бою против Талеха Наджафзаде в рамках международного турнира M-1 Challenge 77, который пройдет 19 мая в Сочи.

Артем Фролов: Мне всегда нравился несгибаемый характер Шлеменко Не знающий поражений российский боец ММА Артем Фролов рассказал о тех спортсменах, с которых брал пример.

Андрей Кошкин: Думаю, с Вартаняном закатим хорошую битву Претендент на титул чемпиона ACB в легком весе Андрей Кошкин рассказал о смене соперника и своем настрое на поединок.

Восходящие звезды ММА. Универсальный солдат из Сибири Петр Ян (видео) На этот раз в рубрике «Восходящие звезды ММА» – о чемпионе лиги ACB в легчайшем весе Петре Яне.

Емельяненко устроил скандал во Внуково, опоздав на рейс в Грозный Как сообщает Life.ru, российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в минувшее воскресенье попал в неприятную историю.

Абдул-Азиз Абдулвахабов: Из-за моей травмы другие не должны простаивать, поэтому и ввели временный пояс ACB Чемпион лиги ACB в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов рассказал о полученной травме перед боем против Андрея Кошкина.

Этот день в истории. Бойцу ММА Карлосу Кондиту исполнилось 33 года Сегодня, 25 апреля, свое 33-летие отмечает известный во всем мире боец смешанного стиля Карлос Кондит.

Выбери лучшего российского бойца по итогам апреля (ОПРОС) «Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучшего российского бойца ММА по итогам апреля.

Андрей Терентьев: Чемпионат Южного федерального округа по ММА прошел показательно В Новороссийске определились победители чемпионата Южного федерального округа по ММА, завершающего отборочного этапа чемпионата России по смешанным боевым единоборствам.

Третий этап турнира PRIME SELECTION-2017 пройдет 29 апреля 29 апреля в Симферополе определятся полуфиналисты международного турнира «PRIME SELECTION-2017» в весовых категориях до 66 и 77 кг. Проект PRIME SELECTION, призванный выявить перспективных представителей смешанных единоборств, проводится уже третий сезон.

M-1 Challenge 78. Немец Корц сразится против россиянина Савилова 26 мая в Оренбурге пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 77, в его рамках пройдет бой, в котором встретятся два очень колоритных тяжеловеса – Франк Корц (Германия, 4-1) бросит вызов Николаю Савилову (Арта и Сечь PRO, 4-2).

M-1 Challenge 76. Мовсар Евлоев получил бонус за «Лучшее выступление» на турнире На прошедшем 22 апреля в Назрани международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 76 было огромное количество ярких и запоминающихся боев.

День в истории. Бойцу ММА Майклу Чендлеру исполнился 31 год Сегодня, 24 апреля, боец лиги Bellator американец Майкл Чендлер отмечается свой-31 день рождения.

Аскаров защитил титул чемпиона ACB в наилегчайшем весе, победив Леоне В Хасавюрте состоялся турнир ACB 58 «Young Eagles 17».

Евлоев стал «временным чемпионом» в легчайшем весе и другие результаты турнира M-1 Challenge 76. В Назрани состоялся турнир M-1 Challenge 76. «Советский спорт» предлагает Вам ознакомиться с результатами поединков.

Сумасшедшие бои. Самые необычные соревнования, где можно подраться Мы рассказываем о других соревнованиях, поучаствовать в которых будет очень интересно, но в то же время и опасно.

M-1 Challenge 79. В рамках турнира пройдет реванш между Мясниковым и Торресом Ровно год назад в Санкт-Петербурге бой между Эноком Солвесом Торресом (Испания, 19-9-1) и Валерием Мясниковым (Team Industrials, 11-1-2), завершившийся вничью.

«Русский молот» в Нэшвилле. Гид по турниру UFC Fight Night 108 «Советский спорт» составил небольшой гид по бойцовскому шоу.

Каб Свонсон — Артем Лобов. Прогноз «Советского спорта» В воскресенье в Нэшвилле состоится турнир UFC Fight Night 108. В главном бою вечера американец Каб Свонсон проведет бой против россиянина Артема Лобова, который сейчас выступает за Ирландию.