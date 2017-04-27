Состав участников турнира Road To M-1 Санкт-Петербург
27 апреля в клубе A2 Green Concert в Санкт-Петербурге состоится очередной турнир из серии Road To M-1. Предлагаем вашему вниманию окончательный состав его участников.
(До
60 кг ), Римма Голубева (Кэнпо) – Анна
Руденко (Борцовский клуб), 1-0
(до 77,1 кг), Абдулазиз Джурабаев (Град Нева), 3-3 – Акмал Хожиев (Патриот), 1-0
(До 68 кг), Мбонда Нубиси Патрик (Best Fighters), 3-1 – Даврон Абдурахмонов (TEAMDAVRON), 3-0
(До 63 кг), Михаил Кузнецов (Александр Невский), 4-3 - Шахбоз Розиев (Град Нева)
(До 53 кг), Бобрышова Анастасия (Гладиатор Белгород) – Ксения Гусева (Fightspirit), 1-0-1
(До 84 кг), Вячеслав Бондарев (Тульские танки, Тула), 2-0 – Виталий Слипенко (GM Gym и Сечь ПРО, Москва), 4-1
(До 66,0 кг), Расулбек Тезекбаев (Жаш Куч, Москва), 2-1 – Олег Хромов (Калининград), 7-4
(До 65,8 кг), Николай Цыганков (Александр Невский) – Джейхун Исаев (Fightspirit), 2-0-1
(До 84 кг), Руслан Шамилов (Федерация СБЕ, Великие Луки), 1-0 – Бек Исаков (Борцовский клуб), 3-3
(до 57 кг), Злата Шефтор (Edinoborec 12 Fight Team), 5-1 – Лилия Казак (Belarus Kudo Team), 4-4-2
Полуфиналы
Road To M-1
Александр
Хмара (Самбо-Питер), 2-1 - Дарханбек Эргешев
(Жаш Куч, Москва)
Владимир Иванов (Самбо-Питер), 3-2 - Станислав Подольский (Сечь PRO), 4-1
Главный
бой вечера
Таймураз
Гуриев (Самбо-Питер), 5-2 – Максим Пугачев
(Соболь), 6-1