Артем Фролов: Мне всегда нравился несгибаемый характер Шлеменко
Не знающий поражений российский боец ММА Артем Фролов рассказал о тех спортсменах, с которых брал пример.
- Я начал заниматься ММА чуть больше четырех лет назад, не знаю, насколько это много или мало. Все зависит от генетический данных от предрасположенности человека к виду спорта. О себе я могу сказать, что я очень мотивирован, меня не нужно заставлять работать и развиваться. Думаю, поэтому я добился определенных результатов.
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Ты не скрываешь, что в своей карьере во
многом брал пример с Александра Шлеменко
. Расскажи, кто еще из спортсменов
вдохновлял и продолжает тебя вдохновлять.
- Не могу сказать, что прям брал пример с Александра, но как боец он мне всегда нравился, нравился его несгибаемый характер, огромное желание выиграть и мощнейший напор! И, конечно, хочу отметить его активную пропаганду здорового образа жизни и работу с молодежью – это очень нужно и важно сейчас в нашей стране. Конечно, большую мотивацию мне дал наш легендарный Федор Владимирович Емельяненко, он стал примером для многих ребят и гордостью нашей страны.