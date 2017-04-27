Артем Фролов: Талех хороший парень, но в рейдже все знакомства заканчиваются
Не знающий поражений российский боец ММА Артем Фролов рассказал о подготовке к предстоящему бою против Талеха Наджафзаде в рамках международного турнира M-1 Challenge 77, который пройдет 19 мая в Сочи.
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Если бы в ближайшее время представилась
такая возможность, принял ли бы ты бой
с Александром Шлеменко?
- О бое с Александром, возможно, немного рано думать. Конечно, не очень бы хотелось встречаться в рейдже с человеком, за которого ты всегда болел, но это был бы отличный опыт для меня.
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Что
ты думаешь о своем сопернике?
- С соперником свои даже знаком лично, что, конечно, больше минус чем плюс. Хороший парень, но в рейдже все знакомства заканчиваются. Как я понимаю, Талех – базовый борец, и это является его сильной стороной. Но и в стойке расслабляться не стоит.