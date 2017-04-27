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Матч «Сент-Луис» – «Нэшвилл» был прерван на 15 минут из-за ожидания скорой помощи

Источник:  RT на русскомКомментарии

Первый матч второго раунда Кубка Стэнли между командами «Сент-Луис Блюз» и «Нэшвилл Предаторз» был прерван на 15 минут по причине ожидания прибытия нового расчета скорой помощи. Об этом сообщает RT.

В самом начале второго периода встречи 20-летний нападающий «Нэшвилла» Кевин Фиала получил травму колена, ударившись о борт после столкновения с защитником «Сент-Луиса» Робертом Бортуццо. Форвард « Предаторз» не смог самостоятельно подняться и покинул лед на носилках. Из-за ожидания нового дежурного расчёта скорой помощи матч был прерван на 15 минут.

Добавим, что «Нэшвилл» в гостях переиграл «Сент-Луис» со счетом 4:3. Вторая встреча серии пройдет 29 апреля в Сент-Луисе. Матч начнется в 3:00 по московскому времени.

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