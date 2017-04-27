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Мария Шарапова: Я ждала этого момента 15 месяцев, поэтому весь день ходила с улыбкой

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова в эксклюзивном интервью «Матч ТВ» поделилась впечатлениями от возвращения на корт после 15-месячной дисквалификации.

– Я готовилась к этому матчу очень долго. С января тренировки проходили по плану, но все же волновалась. Все-таки никогда не знаешь в каком состоянии ты подойдешь к встрече. Соперница в этом году очень неплохо играет, а я 15 месяцев провела без соревнований… Если об этом постоянно думать, то становится тяжело. Но я была очень рада снова выйти на свою сцену.

Приятно снова играть в теннис, это тот вид спорта, который со мной с детства. Случилось то, чего я ждала 15 месяцев. Когда я узнала, что начну снова выступать в апреле, начала тщательно готовиться. Этот момент наступил, и я весь день хожу с улыбкой, - рассказала Шарапова в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что российская теннисистка переиграла итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3) в матче первого круга турнира WTA, который проходит в немецком Штутгарте. Во следующем матче Шарапова сыграет с другой россиянкой Екатериной Макаровой, которая ранее одолела польскую спортсменку Агнешку Радваньску – 6:2, 6:4.

Матч

Шарапова М. (Россия) - Винчи Р. (Италия) - 7:5, 6:3

Место и дата

26 апреля 19:35, , Текстовая трансляция


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